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Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 18 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 18/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 18/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 18 de junio fue la siguiente:

29 - 18 - 14 - 43 - 37 - 2 Complementario: 11. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.888.486,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 91.542,30
Tercera (5) 97 943,73
Cuarta (4) 5.341
 25,71
Quinta (3) 96.099 4,00
Reintegro 574.077 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

27 - 10 - 25 - 13 - 38 - 1. Complementario: 33. Reintegro: 6. Joker: 6452737

Con una recaudación de 10.779.631 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 18.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 4 284.719,62
2º categoría (5+Complemetario) 4 46.170,75
3ª categoría (5) 228 1.485,02
4ª categoría (4) 12.993
 37,90
5ª categoría (3) 221.598 8,00
Reintegro 1.048.755
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 6452737 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 645273-/ -452737 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 64527-- / --52737 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 6452--- / ---2737 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 645---- / ----737 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 64----- / -----37 5,00
7ª (primera o última cifra) 6------ / ------7 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 09272.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 63583.

Los reintegros correspondieron al 2, 3 y 8.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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