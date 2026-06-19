Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 18 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 18 de junio fue la siguiente:

29 - 18 - 14 - 43 - 37 - 2 Complementario: 11. Reintegro: 2.

Con una recaudación de 2.888.486,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 91.542,30 Tercera (5) 97 943,73 Cuarta (4) 5.341

25,71 Quinta (3) 96.099 4,00 Reintegro 574.077 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 27 - 10 - 25 - 13 - 38 - 1. Complementario: 33. Reintegro: 6. Joker: 6452737 Con una recaudación de 10.779.631 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 18.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 4 284.719,62 2º categoría (5+Complemetario) 4 46.170,75 3ª categoría (5) 228 1.485,02 4ª categoría (4) 12.993

37,90 5ª categoría (3) 221.598 8,00 Reintegro 1.048.755

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 6452737 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 645273-/ -452737 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 64527-- / --52737 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 6452--- / ---2737 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 645---- / ----737 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 64----- / -----37 5,00 7ª (primera o última cifra) 6------ / ------7 1,00