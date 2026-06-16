Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 15 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 15 de junio fue la siguiente:
46 - 3 - 12 - 5 - 45 - 31. Complementario: 34 Reintegro: 6.
Con una recaudación de 2.429.846,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.900.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
| 62
| 3.603,85
|Cuarta (4)
|4.552
|24,54
|Quinta (3)
|87.159
|4,00
|Reintegro
|484.707
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
25 - 40 - 35 - 28 - 41 - 29. Complementario: 24. Reintegro: 1. Joker: 0334540
Con una recaudación de 6.285.300 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 17.500.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|1
| 127.291,74
|3ª categoría (5)
|64
|3.646,38
|4ª categoría (4)
|4.303
|78,89
|5ª categoría (30)
|88.357
|8,00
|Reintegro
|546.127
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|0334540
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|033454-/ -334540
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|03345-- / --34540
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|0334--- / ---4540
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|033---- / ----540
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|03----- / -----40
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|0------ / ------0
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.