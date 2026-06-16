Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 15 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 15 de junio fue la siguiente:

46 - 3 - 12 - 5 - 45 - 31. Complementario: 34 Reintegro: 6.

Con una recaudación de 2.429.846,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.900.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 62

3.603,85

Cuarta (4) 4.552 24,54 Quinta (3) 87.159 4,00 Reintegro 484.707 0,50