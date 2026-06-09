Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 8 de junio

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 8 de junio fue la siguiente:

48 - 6 - 38 - 39 - 11 - 18. Complementario: 42 Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.848.334 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 3.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 70

3.845,03

Cuarta (4) 4.934 27,28 Quinta (3) 96.144 4,00 Reintegro 570.739 0,50