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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 8 de junio

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 08/06/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 08/06/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 8 de junio fue la siguiente:

48 - 6 - 38 - 39 - 11 - 18. Complementario: 42 Reintegro: 0.

Con una recaudación de 2.848.334 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 3.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 0 0,00
Tercera (5) 70
 3.845,03
Cuarta (4) 4.934 27,28
Quinta (3) 96.144 4,00
Reintegro 570.739 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

2 - 33 - 48 - 21 - 11 - 13 . Complementario: 46. Reintegro: 5. Joker: 5521070

Con una recaudación de 6.236.175 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 1 671.194,34
2º categoría (5+Complemetario) 4 27.210,58
3ª categoría (5) 147 1.357,44
4ª categoría (4) 7.113 40,81
5ª categoría (30) 124.030 8,00
Reintegro 721.702 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 5521070 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 552107-/ -521070 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 55210-- / --21070 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 5521--- / ---1070 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 552---- / ----070 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 55----- / -----70 5,00
7ª (primera o última cifra) 5------ / ------0 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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