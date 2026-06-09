Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 8 de junio
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 8 de junio fue la siguiente:
48 - 6 - 38 - 39 - 11 - 18. Complementario: 42 Reintegro: 0.
Con una recaudación de 2.848.334 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 3.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
| 70
| 3.845,03
|Cuarta (4)
|4.934
|27,28
|Quinta (3)
|96.144
|4,00
|Reintegro
|570.739
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
2 - 33 - 48 - 21 - 11 - 13 . Complementario: 46. Reintegro: 5. Joker: 5521070
Con una recaudación de 6.236.175 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|1
|671.194,34
|2º categoría (5+Complemetario)
|4
| 27.210,58
|3ª categoría (5)
|147
|1.357,44
|4ª categoría (4)
|7.113
|40,81
|5ª categoría (30)
|124.030
|8,00
|Reintegro
|721.702
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|5521070
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|552107-/ -521070
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|55210-- / --21070
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|5521--- / ---1070
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|552---- / ----070
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|55----- / -----70
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|5------ / ------0
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.