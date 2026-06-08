La Junta Directiva de la Asociación de Veteranos de RTVE convoca concurso de pintura 2026.

Bases:

1ª.- Podrán participar todos los asociados que se encuentren al corriente en el pago de las cuotas.

2ª.- .Cada concursante podrá presentar hasta tres obras, debidamente enmarcadas y con libertad de técnica y tema. Las dimensiones no podrán sobrepasar el metro por lado, incluido el marco.

3ª.- Los trabajos habrán de presentarse bajo seudónimo y acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior coste el seudónimo, y en el interior una nota con el nombre y apellidos del autor.

4ª.- Las obras serán presentadas o enviadas a las oficinas de la Asociación (Avda. Radio Televisión, 4, Casa de la Radio, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid) entre el 14 de septiembre y el 19 de octubre de 2026. Los gastos de envío y devolución correrán a cargo del concursante.

5ª.- Se establece un premio único de 300€ y placa conmemorativa. El premio será decidido por un jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación. El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto. El jurado está facultado para resolver cualquier duda y para adoptar cualquier determinación no contemplada en estas bases. Sus decisiones son inapelables.

6ª.- La obra premiada pasará a ser propiedad de la Asociación.

7ª.- Las obras no premiadas podrán ser recogidas entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre de 2026. Transcurrido dicho plazo, las obras no retiradas pasarán a formar parte del patrimonio de la Asociación.

8ª.-La Junta Directiva pondrá el máximo interés en la custodia y conservación de las obras recibidas, pero no se hace responsable de su extravío o daños que puedan sufrir en su transporte, ni de los riesgos de robo, incendio o de otra naturaleza mientras la obra permanezca en poder de la Asociación.

9ª.- La participación en el concurso supone aceptar íntegramente estas bases.

La obra premiada saldrá reproducida en Aquí estamos.