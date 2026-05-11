Christoph König dirige La Atlántida de Falla y Halffter al frente de la Orquesta y Coro RTVE

La Orquesta y Coro RTVE, bajo la dirección de Christoph König, ofrece un concierto de gran envergadura artística que tiene como eje central la interpretación de La Atlántida de Manuel de Falla y Ernesto Halffter, una obra fundamental del repertorio sinfónico-coral español. Este concierto adquiere un matiz especial al tratarse de la última cita de König como director titular de la formación.

La Atlántida es una cantata escénica basada en el poema épico homónimo de Jacint Verdaguer, que Manuel de Falla concibió como su testamento musical y que fue finalizada tras su muerte por su discípulo Ernesto Halffter. La obra combina mito, historia y simbolismo para relatar la leyenda del continente perdido de la Atlántida y su vinculación con el nacimiento de la cultura hispánica. Su arquitectura monumental la sitúa como una de las creaciones más ambiciosas de la música española del siglo XX.

La interpretación contará con un destacado elenco de solistas: Sonia de Munck, que dará vida a la Reina Isabel, Maite Beaumont, en el papel de Pirene y Adam Kutny, como Corifeo. Junto a ellos participará el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid, cuya presencia resulta esencial para la riqueza de la obra.

El programa se completa con la interpretación de la Suite Elektra de Richard Strauss, una selección orquestal basada en la ópera homónima del compositor alemán. Esta suite condensa la intensidad dramática y la extraordinaria fuerza orquestal de Elektra, una de las obras más radicales y expresionistas de Strauss, y supone un contraste estilístico de gran interés con el universo sonoro de La Atlántida.

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, despide al que ha sido su director titular durante 3 años, Christoph König.