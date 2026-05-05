El programa 'En la naturaleza' (1986/87), ya completo en RTVE Play Archivo

En la naturaleza era un programa presentado por Sonia Martínez (toda una estrella de los programas infantiles de TVE de la época) y Fernando Rodríguez (director a la sazón) que mostraba los principales ecosistemas frecuentados por los veraneantes, sugiriendo a los niños posibilidades de contacto con la naturaleza. Incluía como secciones un consultorio para hacer frente a emergencias y evitar accidentes, un documental de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y un noticiario ecológico a cargo de Macuito Panda.

En la naturaleza empezó sus emisiones el 10 de julio de 1986 con un primer programa dedicado a quienes se veían obligados a veranear en la ciudad, ofreciendo posibilidades de ocio al aire libre en el entorno urbano. Puedes disfrutar ya íntegramente de todos sus programas en RTVE Play Archivo.