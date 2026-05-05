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El programa 'En la naturaleza' (1986/87), ya completo en RTVE Play Archivo

  • Presentado por Sonia Martínez y Fernando Rodríguez
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Una mujer de piel clara, con cabello corto y rizado, sonríe a la cámara. Lleva una camiseta blanca y un collar dorado, con un paisaje natural de fondo.
Sonia Martínez, presentadora de 'En la naturaleza'.
RTVE.es

En la naturaleza era un programa presentado por Sonia Martínez (toda una estrella de los programas infantiles de TVE de la época) y Fernando Rodríguez (director a la sazón) que mostraba los principales ecosistemas frecuentados por los veraneantes, sugiriendo a los niños posibilidades de contacto con la naturaleza. Incluía como secciones un consultorio para hacer frente a emergencias y evitar accidentes, un documental de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y un noticiario ecológico a cargo de Macuito Panda.

En la naturaleza empezó sus emisiones el 10 de julio de 1986 con un primer programa dedicado a quienes se veían obligados a veranear en la ciudad, ofreciendo posibilidades de ocio al aire libre en el entorno urbano. Puedes disfrutar ya íntegramente de todos sus programas en RTVE Play Archivo.

En la naturaleza En la naturaleza - La ciudad (I)
En la naturaleza - La ciudad (Parte 1) - En la naturaleza | Ver
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