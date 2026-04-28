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Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 27 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Primitiva: 27/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 27/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 27 de abril fue la siguiente:

40 - 23 - 20 - 49 - 45 - 41. Complementario: 22 Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.042.732,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Madrid.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1
 358.237,89
Segunda (5 + complementario) 0 0,00
Tercera (5) 54
 3.618,56
Cuarta (4) 3.521 27,75
Quinta (3) 66.972 4,00
Reintegro 407.478 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

48 - 40 - 6 - 26 - 31 - 21. Complementario: 30. Reintegro: 8. Joker: 9450975

Con una recaudación de 6.420.575 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 2 63.300,81
3ª categoría (5) 98 2.368,40
4ª categoría (4) 5.101 66,18
5ª categoría (30) 97.404 8,00
Reintegro 668.920 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 9450975 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 945097-/ -450975 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 94509-- / --50975 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 9450--- / ---0975 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 945---- / ----975 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 94----- / -----75 5,00
7ª (primera o última cifra) 9------ / ------5 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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