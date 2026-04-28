Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 27 de abril
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 27 de abril fue la siguiente:
40 - 23 - 20 - 49 - 45 - 41. Complementario: 22 Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.042.732,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Madrid.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 1
|358.237,89
|Segunda (5 + complementario)
|0
|0,00
|Tercera (5)
| 54
| 3.618,56
|Cuarta (4)
|3.521
|27,75
|Quinta (3)
|66.972
|4,00
|Reintegro
|407.478
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
48 - 40 - 6 - 26 - 31 - 21. Complementario: 30. Reintegro: 8. Joker: 9450975
Con una recaudación de 6.420.575 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|2
| 63.300,81
|3ª categoría (5)
|98
|2.368,40
|4ª categoría (4)
|5.101
|66,18
|5ª categoría (30)
|97.404
|8,00
|Reintegro
|668.920
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|9450975
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|945097-/ -450975
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|94509-- / --50975
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|9450--- / ---0975
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|945---- / ----975
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|94----- / -----75
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|9------ / ------5
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.