Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 27 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 27 de abril fue la siguiente:

40 - 23 - 20 - 49 - 45 - 41. Complementario: 22 Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.042.732,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Madrid.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1

358.237,89 Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 54

3.618,56

Cuarta (4) 3.521 27,75 Quinta (3) 66.972 4,00 Reintegro 407.478 0,50