Sorteo de la BonoLoto del miércoles 22 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 22 de abril fue la siguiente:
22 - 38 - 21 - 42 - 17 - 47. Complementario: 5. Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.329.027 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|146.538,03
|Tercera (5)
|84
|872,25
|Cuarta (4)
| 4.132
|26,60
|Quinta (3)
|78.843
|4,00
|Reintegro
|463.713
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.