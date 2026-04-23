Sorteo de la BonoLoto del miércoles 22 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 22 de abril fue la siguiente:

22 - 38 - 21 - 42 - 17 - 47. Complementario: 5. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.329.027 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 146.538,03 Tercera (5) 84 872,25 Cuarta (4) 4.132

26,60 Quinta (3) 78.843 4,00 Reintegro 463.713 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.