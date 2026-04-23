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Sorteo de la BonoLoto del miércoles 22 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto: 22/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto del 22/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 22 de abril fue la siguiente:

22 - 38 - 21 - 42 - 17 - 47. Complementario: 5. Reintegro: 3.

Con una recaudación de 2.329.027 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 700.000 euros.

BOTE
Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 1 146.538,03
Tercera (5) 84 872,25
Cuarta (4) 4.132
 26,60
Quinta (3) 78.843 4,00
Reintegro 463.713 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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