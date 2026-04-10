El Coro RTVE inaugura el Ciclo Coral "Auralia" con el sobrecogedor Stabat Mater de Dvorak

El próximo sábado 18 de abril de 2026, el Teatro Monumental se vestirá de gala para recibir la primera edición del ciclo coral Auralia. El Coro RTVE es el coro profesional más veterano de España y ofrecerá una interpretación única de una de las obras más profundas del repertorio sacro: el Stabat Mater de Antonín Dvorak, en su versión original de 1876.

Bajo la dirección de Esteban Urzelai, la formación titular de RTVE explorará la espiritualidad y el lirismo de esta pieza monumental, que destaca por su carga emocional y belleza melódica.

El apartado solista contará con las voces de Silvia Schwartz (soprano), Cristina Faus (contralto), Airam Hernández (tenor) y Vicente Martínez (bajo), este último, integrante del propio Coro RTVE. Acompañará al piano Alberto Álvarez, fundamental para resaltar los matices más íntimos de esta versión de Dvorak.

El concierto, con una duración aproximada de 90 minutos, recorrerá los siete movimientos que componen esta versión. Este concierto marca el inicio del ciclo Auralia, una firme apuesta por la excelencia de la música coral que continuará el próximo 29 de mayo con otro concierto en la ciudad de Ávila.