La serie 'Juan sin Miedo' (1977), ya completa en RTVE Play Archivo

Juan sin Miedo fue una serie infantil en blanco y negro, que constaba de representaciones de teatro con marionetas, emitida en TVE en 1977. Constaba de 23 capítulos, basados en el cuento del mismo nombre de los hermanos Grimm. El popular animador Torrebruno, uno de los presentadores más conocidos por los niños de los años 70, interpretaba la famosa canción de la cabecera de la serie, cuyos guiones fueron escritos por Manuel de la Rosa.

Juan sin Miedo comenzó a emitirse el 5 de mayo de 1977 con su primer capítulo: "El pozo de los deseos". Puedes disfrutar íntegramente de esta serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.