Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 5 de abril fue la siguiente:
23 - 42 - 39 - 6 - 18. Número clave (reintegro): 3.
Con una recaudación de 3.427.212 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|0
|0,00
|3ª (4+1)
|42
|3.908,36
|4ª (4+0)
|173
|170,31
|5ª (3+1)
|1.040
|32,38
|6ª (3+0)
|8.006
|13,67
|7ª (2+1)
|15.042
|5,60
|8ª (2+0)
|122.453
|3,00
|Reintegro (0+1)
|248.352
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.