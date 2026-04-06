Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 5 de abril fue la siguiente:

23 - 42 - 39 - 6 - 18. Número clave (reintegro): 3.

Con una recaudación de 3.427.212 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 0 0,00 3ª (4+1) 42 3.908,36 4ª (4+0) 173 170,31 5ª (3+1) 1.040 32,38 6ª (3+0) 8.006 13,67 7ª (2+1) 15.042 5,60 8ª (2+0) 122.453 3,00 Reintegro (0+1) 248.352 1,50

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