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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: 05/04/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva del 05/04/2026
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 5 de abril fue la siguiente:

23 - 42 - 39 - 6 - 18. Número clave (reintegro): 3.

Con una recaudación de 3.427.212 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 0 0,00
3ª (4+1) 42 3.908,36
4ª (4+0) 173 170,31
5ª (3+1) 1.040 32,38
6ª (3+0) 8.006 13,67
7ª (2+1) 15.042 5,60
8ª (2+0) 122.453 3,00
Reintegro (0+1) 248.352 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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