Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 29 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 29 de marzo fue la siguiente:

47 - 13 - 35 - 34 - 9. Número clave (reintegro): 0.

Con una recaudación de 3.619.630,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 5.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 1 140.430,51 3ª (4+1) 14 1.823,77 4ª (4+0) 185 161,02 5ª (3+1) 688 49,48 6ª (3+0) 8.790 12,59 7ª (2+1) 10.476 8,12 8ª (2+0) 135.656 3,00 Reintegro (0+1) 179.072 1,50

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