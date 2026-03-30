Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 29 de marzo

La Quiniela en RTVE.es
RTVE.es

Los resultados de la Quiniela del domingo 29 de marzo han sido los siguientes:

1 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1. Pleno al quince: M1.

Con una recaudación de 1.603.635 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 58.749 euros: ha habido 13 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.485,53 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 0 BOTE
13 aciertos 18 6.681,81
12 aciertos 265 453,86
11 aciertos 2.497 48,17
10 aciertos 14.959 9,65

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 CEUTA 2 CÁDIZ 1 21

2 MÁLAGA 0 LEGANÉS 0 00

3 ALBACETE 1 CASTELLÓN 1 11

4 SPORTING 1 DEPORTIVO 1 11

5 EIBAR 3 LAS PALMAS 1 M1

6 REAL ZARAGOZA 2 RACING SANTANDER 0 20

La recaudación fue de 135.109 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 160.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 2 6.079,91
4 aciertos 37 292,13
3 aciertos 1.604 6,74
2 aciertos 14.607 1,85

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: