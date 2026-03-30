Quiniela y Quinigol del domingo 29 de marzo

Los resultados de la Quiniela del domingo 29 de marzo han sido los siguientes:

1 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1. Pleno al quince: M1.

Con una recaudación de 1.603.635 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 58.749 euros: ha habido 13 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.485,53 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 0 BOTE 13 aciertos 18 6.681,81 12 aciertos 265 453,86 11 aciertos 2.497 48,17 10 aciertos 14.959 9,65