Quiniela y Quinigol del domingo 29 de marzo
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Los resultados de la Quiniela del domingo 29 de marzo han sido los siguientes:
1 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1. Pleno al quince: M1.
Con una recaudación de 1.603.635 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 58.749 euros: ha habido 13 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 2.485,53 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|0
|BOTE
|13 aciertos
|18
|6.681,81
|12 aciertos
|265
|453,86
|11 aciertos
|2.497
|48,17
|10 aciertos
|14.959
|9,65
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 CEUTA 2 CÁDIZ 1 21
2 MÁLAGA 0 LEGANÉS 0 00
3 ALBACETE 1 CASTELLÓN 1 11
4 SPORTING 1 DEPORTIVO 1 11
5 EIBAR 3 LAS PALMAS 1 M1
6 REAL ZARAGOZA 2 RACING SANTANDER 0 20
La recaudación fue de 135.109 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 160.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|2
|6.079,91
|4 aciertos
|37
|292,13
|3 aciertos
|1.604
|6,74
|2 aciertos
|14.607
|1,85
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.