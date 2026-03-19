Sorteo de la BonoLoto del miércoles 18 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 18 de marzo fue la siguiente:
23 - 42 - 4 - 29 - 46 - 34. Complementario: 3. Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.368.574 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Logroño.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|416.120,27
|Segunda (5 + complementario)
|3
|50.438,82
|Tercera (5)
|61
|1.240,30
|Cuarta (4)
| 4.171
|27,21
|Quinta (3)
|77.319
|4,00
|Reintegro
|474.558
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.