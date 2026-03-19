Sorteo de la BonoLoto del miércoles 18 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 18 de marzo fue la siguiente:

23 - 42 - 4 - 29 - 46 - 34. Complementario: 3. Reintegro: 1.

Con una recaudación de 2.368.574 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Logroño.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 416.120,27 Segunda (5 + complementario) 3 50.438,82 Tercera (5) 61 1.240,30 Cuarta (4) 4.171

27,21 Quinta (3) 77.319 4,00 Reintegro 474.558 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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