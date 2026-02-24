Quiniela y Quinigol del domingo 22 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre la Quiniela en RTVE.es
- Toda la información sobre el Quinigol en RTVE.es
Los resultados de la Quiniela del domingo 22 de febrero han sido los siguientes:
X - X - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 22.
Con una recaudación de 3.822.069 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 97.335,50 euros: ha habido 79 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 776,34 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|7
|87.361,58
|13 aciertos
|168
|1.706,28
|12 aciertos
|2.138
|134,08
|11 aciertos
|16.119
|17,78 €
|10 aciertos
|87.535
|3,93
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 REAL SOCIEDAD 3 OVIEDO 3 MM
2 BETIS 1 RAYO VALLECANO 1 11
3 OSASUNA 2 REAL MADRID 1 21
4 AT. MADRID 4 ESPANYOL 2 M2
5 BARCELONA 3 LEVANTE 0 M0
6 CELTA 2 MALLORCA 0 20
La recaudación fue de 117.925 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 45.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|BOTE
|4 aciertos
|25
|801,89
|3 aciertos
|1.097
|8,60
|2 aciertos
|15.002
|1,57
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.