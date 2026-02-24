Enlaces accesibilidad
Quiniela y Quinigol del domingo 22 de febrero

Los resultados de la Quiniela del domingo 22 de febrero han sido los siguientes:

X - X - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 22.

Con una recaudación de 3.822.069 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 97.335,50 euros: ha habido 79 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 776,34 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 7 87.361,58
13 aciertos 168 1.706,28
12 aciertos 2.138 134,08
11 aciertos 16.119 17,78 €
10 aciertos 87.535 3,93

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 REAL SOCIEDAD 3 OVIEDO 3 MM

2 BETIS 1 RAYO VALLECANO 1 11

3 OSASUNA 2 REAL MADRID 1 21

4 AT. MADRID 4 ESPANYOL 2 M2

5 BARCELONA 3 LEVANTE 0 M0

6 CELTA 2 MALLORCA 0 20

La recaudación fue de 117.925 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 45.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 BOTE
4 aciertos 25 801,89
3 aciertos 1.097 8,60
2 aciertos 15.002 1,57

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

