Quiniela y Quinigol del domingo 22 de febrero

Los resultados de la Quiniela del domingo 22 de febrero han sido los siguientes:

X - X - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - X - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 22.

Con una recaudación de 3.822.069 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 97.335,50 euros: ha habido 79 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 776,34 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 7 87.361,58 13 aciertos 168 1.706,28 12 aciertos 2.138 134,08 11 aciertos 16.119 17,78 € 10 aciertos 87.535 3,93