Pablo González dirige los conciertos de la Orquesta Sinfónica RTVE de esta semana

El director asturiano Pablo González se pone al frente de los conciertos de esta semana de la Orquesta Sinfónica RTVE con un programa que reúne la música de dos compositores de estilos y épocas muy diferentes: Wolfgang Amadeus Mozart y Dmitri Shostakóvich. Conocido por su enfoque analítico y riguroso de las partituras, González ofrece interpretaciones marcadas por una visión personal y bien definida.

El programa se abre con el Concierto para violín y orquesta nº 1 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por el violinista Javier Comesaña. Es una obra de juventud que compuso cuando sólo tenía 19 años y que destaca por su equilibrio y belleza a pesar de las dificultades que presenta para el intérprete.

Shostakovich escribió su Undécima Sinfonía en una época llena de altibajos. En 1955 anunció públicamente que estaba escribiendo una sinfonía para conmemorar el 50º aniversario del "Domingo Sangriento", cuando las tropas zaristas masacraron a los campesinos en una protesta pacífica ante el Palacio Imperial, provocando una reacción que se convirtió en la Revolución Rusa. Los movimientos de la Sinfonía se suceden sin pausa. Todo el primer movimiento muestra al pueblo esperando, palpablemente inmóvil, en el frío. El segundo movimiento representa la masacre real. Un lento pizzicato en las cuerdas graves inicia la marcha fúnebre del tercer movimiento. El final de "La campana de alarma" retrata la reacción y el conflicto que se avecina.