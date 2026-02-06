Christoph König dirige un concierto que explora los vínculos ocultos entre tres grandes compositores

Los conciertos de esta semana de la Orquesta Sinfónica RTVE proponen un recorrido por las conexiones musicales y estilísticas entre tres compositores de distintas generaciones y personalidades: Josef Suk, Béla Bartók y Antonín Dvořák, bajo la dirección de Christoph König.

Josef Suk podría ser considerado representante del Art Nouveau musical. Fue alumno de otro de los compositores del programa Antonin Dvorak y su música se caracteriza por la ornamentación. Su Scherzo fantástico se estrenó el 18 de abril de 1905 en el prestigioso auditorio Rudolfinum de Praga. Esta pieza sirve como una poderosa introducción a un compositor infravalorado durante mucho tiempo.

A continuación, se interpretará el Concierto para viola y orquesta de Béla Bartók, una de las últimas obras del compositor húngaro. El concierto fue encargado por el violista William Primrose y quedó inacabado a la muerte de Bartók, siendo completado posteriormente por su alumno Tibor Serly. La interpretación correrá a cargo de la prestigiosa violista alemana Tabea Zimmermann, una de las grandes referencias internacionales del instrumento.

El concierto se cierra con la Sinfonía nº 8 de Antonín Dvořák, compuesta en 1889. Escrita en un momento de plenitud creativa, la obra destaca por su carácter luminoso y vital, inspirado en la naturaleza y en el folclore centroeuropeo, y es una de las sinfonías más optimistas y accesibles del compositor.