Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 1 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 1 de febrero fue la siguiente:

13 - 28 - 5 - 14 - 12 - 31 Reintegro: 0. Caballo ganador cuarta carrera: 1.

Con una recaudación de 89.922 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.365.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.348,83 4ª (5 números) 15 239,79 5ª (4 números + caballo ganador) 68 26,45 6ª (4 números) 455 7,91 7ª (3 números + caballo ganador) 876 4,11 Reintegro 8.547 1,00