Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 1 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Lototurf en RTVE.es
- Toda la información sobre Quíntuple Plus en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 1 de febrero fue la siguiente:
13 - 28 - 5 - 14 - 12 - 31 Reintegro: 0. Caballo ganador cuarta carrera: 1.
Con una recaudación de 89.922 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.365.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|2
|1.348,83
|4ª (5 números)
|15
|239,79
|5ª (4 números + caballo ganador)
|68
|26,45
|6ª (4 números)
|455
|7,91
|7ª (3 números + caballo ganador)
|876
|4,11
|Reintegro
|8.547
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 2 Segunda carrera: 5 Tercera carrera: 6 Cuarta carrera: 1 Quinta carrera: Primero: 4 Segundo: 10.
Con una recaudación de 20.196 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 42.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|0,00
|4ª (4 caballos ganadores)
|4
|706,86
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.