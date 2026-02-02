Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de febrero
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 1 de febrero fue la siguiente:
7 - 6 - 9 - 35 - 25. Número clave (reintegro): 3.
Con una recaudación de 3.958.645,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 17.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (5+1)
|0
|BOTE
|2ª (5+0)
|2
|70.479,66
|3ª (4+1)
|33
|776,64
|4ª (4+0)
|205
|145,86
|5ª (3+1)
|1.354
|25,24
|6ª (3+0)
|11.135
|9,97
|7ª (2+1)
|20.454
|4,18
|8ª (2+0)
|161.113
|3,00
|Reintegro (0+1)
|286.382
|1,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.