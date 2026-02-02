Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de febrero

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 1 de febrero fue la siguiente:

7 - 6 - 9 - 35 - 25. Número clave (reintegro): 3.

Con una recaudación de 3.958.645,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 17.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 2 70.479,66 3ª (4+1) 33 776,64 4ª (4+0) 205 145,86 5ª (3+1) 1.354 25,24 6ª (3+0) 11.135 9,97 7ª (2+1) 20.454 4,18 8ª (2+0) 161.113 3,00 Reintegro (0+1) 286.382 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.