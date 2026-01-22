Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto del miércoles 21 de enero

Sorteo de la Bonoloto del 21/01/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 21 de enero fue la siguiente:

34 - 24 - 39 - 44 - 20 - 22. Complementario: 30. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 3.684.575 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 5.800.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
Segunda (5 + complementario) 2 117.578,68
Tercera (5) 113 1.040,52
Cuarta (4) 6.224
 28,34
Quinta (3) 120.568 4,00
Reintegro 735.874 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

