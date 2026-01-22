Sorteo de la BonoLoto del miércoles 21 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 21 de enero fue la siguiente:

34 - 24 - 39 - 44 - 20 - 22. Complementario: 30. Reintegro: 9.

Con una recaudación de 3.684.575 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 5.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 117.578,68 Tercera (5) 113 1.040,52 Cuarta (4) 6.224

28,34 Quinta (3) 120.568 4,00 Reintegro 735.874 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.