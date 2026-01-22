Sorteo de la BonoLoto del miércoles 21 de enero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 21 de enero fue la siguiente:
34 - 24 - 39 - 44 - 20 - 22. Complementario: 30. Reintegro: 9.
Con una recaudación de 3.684.575 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 5.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|117.578,68
|Tercera (5)
|113
|1.040,52
|Cuarta (4)
| 6.224
|28,34
|Quinta (3)
|120.568
|4,00
|Reintegro
|735.874
|0,50
