RTVE ofereix la final de la Supercopa d'Espanya en català
- La retransmissió comptarà amb els comentaris de Jaume Palomar i Olga García
- Dissabte 24 de gener, a les 19h a La 2 Cat i a RTVE Play Catalunya
El pròxim dissabte 24 de gener, RTVE ofereix en directe i en català la gran final de la Supercopa d'Espanya entre el Real Madrid i F.C. Barcelona. A partir de les 19h, des de l'Estadi SkyFi Castalia de Castelló, es podrà seguir el partit a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Les blaugranes busquen defensar el títol que ja van aixecar la passada temporada i fer-se amb la seva sisena Supercopa d'Espanya, la cinquena consecutiva, mentre el Real Madrid lluita pel que seria el seu primer títol oficial. La retransmissió del clàssic a RTVE comptarà amb la narració del periodista de RTVE Jaume Palomar i amb els comentaris tècnics de l'exfutbolista Olga García.
El partit es podrà seguir per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya en català. Els espectadors i espectadores també tindran la possibilitat d'escoltar els comentaris en castellà a través del sistema dual del televisor.