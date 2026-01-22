'Historia de nuestro cine' celebra el Año Azcona con 'El bosque animado'

‘Historia de nuestro cine’ conmemora el Año Azcona, que se celebra este 2026 por el centenario del nacimiento del reconocido guionista Rafael Azcona, recuperando algunos de sus trabajos con grandes cineastas españoles. Este viernes comenzará este homenaje, con la emisión de ‘El bosque animado’ (José Luis Cuerda, 1987), una historia de realismo mágico rural cuyos personajes se mueven entre la comedia, la fábula y la melancolía.

La presentación de ‘El bosque animado’ correrá a cargo del historiador cinematográfico, director artístico de Cineteca Madrid y colaborador habitual del programa Luis E. Parés. En el coloquio intervendrán la escritora y guionista Elvira Lindo; el director y guionista Víctor García León, y el escritor, dramaturgo y guionista Bernardo Sánchez.

Coloquio en torno a Rafael Azcona y 'El bosque animado' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA