'Historia de nuestro cine' celebra el Año Azcona con 'El bosque animado'
- Una comedia fantástica de José Luis Cuerda para recordar a uno de los guionistas más brillantes de nuestro cine
- #HNCAzcona: viernes 23 de enero, a las 22:40 en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ conmemora el Año Azcona, que se celebra este 2026 por el centenario del nacimiento del reconocido guionista Rafael Azcona, recuperando algunos de sus trabajos con grandes cineastas españoles. Este viernes comenzará este homenaje, con la emisión de ‘El bosque animado’ (José Luis Cuerda, 1987), una historia de realismo mágico rural cuyos personajes se mueven entre la comedia, la fábula y la melancolía.
La presentación de ‘El bosque animado’ correrá a cargo del historiador cinematográfico, director artístico de Cineteca Madrid y colaborador habitual del programa Luis E. Parés. En el coloquio intervendrán la escritora y guionista Elvira Lindo; el director y guionista Víctor García León, y el escritor, dramaturgo y guionista Bernardo Sánchez.
‘El bosque animado’
Comedia fantástica con guión de Rafael Azcona, protagonizada por Alfredo Landa, Tito Valverde, Miguel Rellán, Fernando Rey, Luis Ciges, Alejandra Grepi o Manuel Alexandre, entre otros.
Un viaje a un mundo mágico entre los árboles de un bosque, que muestra, frente al mundo de los pobres, el de los ricos: los señores del pazo, las veraneantes llegadas de Madrid y la patrona que explota a los niños porque su irremediable soltería ha exacerbado en ella el amor por el dinero. Entre todos, el tren que bordea los caminos del bosque, que trae y lleva pasajeros y es el único nexo que los une y los desune.