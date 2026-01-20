Quiniela y Quinigol del domingo 18 de enero

Los resultados de la Quiniela del domingo 18 de enero han sido los siguientes:

1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - X - 1. Pleno al quince: 21.

Con una recaudación de 4.903.506 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 130.035 euros: ha habido 760 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 94,10 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 21 37.360,05 13 aciertos 419 877,72 12 aciertos 5.184 70,94 11 aciertos 36.768 10,00 10 aciertos 166.699 2,65