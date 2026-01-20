Quiniela y Quinigol del domingo 18 de enero
Los resultados de la Quiniela del domingo 18 de enero han sido los siguientes:
1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - X - 1. Pleno al quince: 21.
Con una recaudación de 4.903.506 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 130.035 euros: ha habido 760 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 94,10 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|21
|37.360,05
|13 aciertos
|419
|877,72
|12 aciertos
|5.184
|70,94
|11 aciertos
|36.768
|10,00
|10 aciertos
|166.699
|2,65
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 ELCHE 2 SEVILLA 2 22
2 GETAFE 0 VALENCIA 1 01
3 AT. MADRID 1 ALAVÉS 0 10
4 MALLORCA 3 ATHLETIC CLUB 2 M2
5 REAL MADRID 2 LEVANTE 0 20
6 REAL SOCIEDAD 3 BARCELONA 2 M2
La recaudación fue de 219.212 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 460.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|BOTE
|4 aciertos
|54
|1.552,75
|3 aciertos
|1.097
|15,99
|2 aciertos
|12.409
|3,53
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.