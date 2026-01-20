Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 18 de enero

La Quiniela en RTVE.es
RTVE.es

Los resultados de la Quiniela del domingo 18 de enero han sido los siguientes:

1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - X - 1. Pleno al quince: 21.

Con una recaudación de 4.903.506 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 130.035 euros: ha habido 760 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 94,10 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 21 37.360,05
13 aciertos 419 877,72
12 aciertos 5.184 70,94
11 aciertos 36.768 10,00
10 aciertos 166.699 2,65

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 ELCHE 2 SEVILLA 2 22

2 GETAFE 0 VALENCIA 1 01

3 AT. MADRID 1 ALAVÉS 0 10

4 MALLORCA 3 ATHLETIC CLUB 2 M2

5 REAL MADRID 2 LEVANTE 0 20

6 REAL SOCIEDAD 3 BARCELONA 2 M2

La recaudación fue de 219.212 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 460.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 BOTE
4 aciertos 54 1.552,75
3 aciertos 1.097 15,99
2 aciertos 12.409 3,53

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: