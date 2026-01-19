Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 18 de enero
La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 18 de enero fue la siguiente:
16 - 9 - 19 - 25 - 31 - 12 Reintegro: 0. Caballo ganador cuarta carrera: 8.
Con una recaudación de 91.240 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.345.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|2
|1.368,60
|4ª (5 números)
|11
|331,78
|5ª (4 números + caballo ganador)
|56
|32,59
|6ª (4 números)
|478
|7,64
|7ª (3 números + caballo ganador)
|555
|6,58
|Reintegro
|11.099
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 3 Segunda carrera: 2 Tercera carrera: 8 Cuarta carrera: 8 Quinta carrera: Primero: 5 Segundo: 3.
Con una recaudación de 16.591 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 24.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|6
|193,56
|4ª (4 caballos ganadores)
|9
|129,04
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.