Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 18 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 18 de enero fue la siguiente:

16 - 9 - 19 - 25 - 31 - 12 Reintegro: 0. Caballo ganador cuarta carrera: 8.

Con una recaudación de 91.240 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.345.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 2 1.368,60 4ª (5 números) 11 331,78 5ª (4 números + caballo ganador) 56 32,59 6ª (4 números) 478 7,64 7ª (3 números + caballo ganador) 555 6,58 Reintegro 11.099 1,00