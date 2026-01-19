Enlaces accesibilidad
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 18 de enero

Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 18/01/2026
La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 18 de enero fue la siguiente:

40 - 34 - 33 - 45 - 5 . Número clave (reintegro): 2.

Con una recaudación de 3.980.385 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 15.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 1 169.965,03
3ª (4+1) 18 1.716,82
4ª (4+0) 127 283,88
5ª (3+1) 888 46,40
6ª (3+0) 7.988 16,76
7ª (2+1) 14.228 7,24
8ª (2+0) 133.481 3,00
Reintegro (0+1) 255.594 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

