Quiniela y Quinigol del domingo 11 de enero
Los resultados de la Quiniela del domingo 11 de enero han sido los siguientes:
2 - 1 - 1 - X - 2 - X - X - 1 - 1 - X - 1 - 2 - X - X. Pleno al quince: 21.
Con una recaudación de 4.258.512 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 118.525 euros: ha habido 100 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 651,89 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|3
|227.120,64
|13 aciertos
|88
|3.629,41
|12 aciertos
|1.184
|269,75
|11 aciertos
|8.889
|35,93
|10 aciertos
|45.459
|8,43
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 GETAFE 1 REAL SOCIEDAD 2 12
2 OVIEDO 1 BETIS 1 11
3 SEVILLA 0 CELTA 1 01
4 VALENCIA 1 ELCHE 1 11
5 RAYO VALLECANO 2 MALLORCA 1 21
6 ALAVÉS 1 REAL MADRID 2 12
La recaudación fue de 189.161 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 415.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|55
|309,54
|4 aciertos
|868
|17,43
|3 aciertos
|7.970
|1,90
|2 aciertos
|30.381
|1,25
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.