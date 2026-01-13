Enlaces accesibilidad
Quiniela y Quinigol del domingo 11 de enero

Los resultados de la Quiniela del domingo 11 de enero han sido los siguientes:

2 - 1 - 1 - X - 2 - X - X - 1 - 1 - X - 1 - 2 - X - X. Pleno al quince: 21.

Con una recaudación de 4.258.512 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 118.525 euros: ha habido 100 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 651,89 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 3 227.120,64
13 aciertos 88 3.629,41
12 aciertos 1.184 269,75
11 aciertos 8.889 35,93
10 aciertos 45.459 8,43

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 GETAFE 1 REAL SOCIEDAD 2 12

2 OVIEDO 1 BETIS 1 11

3 SEVILLA 0 CELTA 1 01

4 VALENCIA 1 ELCHE 1 11

5 RAYO VALLECANO 2 MALLORCA 1 21

6 ALAVÉS 1 REAL MADRID 2 12

La recaudación fue de 189.161 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 415.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 55 309,54
4 aciertos 868 17,43
3 aciertos 7.970 1,90
2 aciertos 30.381 1,25

