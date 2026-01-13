Quiniela y Quinigol del domingo 11 de enero

Los resultados de la Quiniela del domingo 11 de enero han sido los siguientes:

2 - 1 - 1 - X - 2 - X - X - 1 - 1 - X - 1 - 2 - X - X. Pleno al quince: 21.

Con una recaudación de 4.258.512 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 118.525 euros: ha habido 100 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 651,89 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 3 227.120,64 13 aciertos 88 3.629,41 12 aciertos 1.184 269,75 11 aciertos 8.889 35,93 10 aciertos 45.459 8,43