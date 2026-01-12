Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 11 de enero

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 11 de enero fue la siguiente:

7 - 26 - 12 - 43 - 45. Número clave (reintegro): 7.

Con una recaudación de 4.224.699 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 15.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 2 84.617,57 3ª (4+1) 37 831,62 4ª (4+0) 232 154,73 5ª (3+1) 1.663 24,67 6ª (3+0) 10.306 12,94 7ª (2+1) 23.079 4,44 8ª (2+0) 152.949 3,00 Reintegro (0+1) 343.136 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.