Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 11 de enero

Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 11/01/2026 - Ver ahora
Sorteo de la Lotería Gordo de la Primitiva del 11/01/2026
RTVE.es

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 11 de enero fue la siguiente:

7 - 26 - 12 - 43 - 45. Número clave (reintegro): 7.

Con una recaudación de 4.224.699 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 15.100.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 2 84.617,57
3ª (4+1) 37 831,62
4ª (4+0) 232 154,73
5ª (3+1) 1.663 24,67
6ª (3+0) 10.306 12,94
7ª (2+1) 23.079 4,44
8ª (2+0) 152.949 3,00
Reintegro (0+1) 343.136 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: