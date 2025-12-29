La Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE viaja a Canarias

Por primera vez desde que se empezó a programar este concierto hace 8 años, La Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE tendrá lugar fuera del Teatro Monumental de Madrid, será el día 6 de enero a las 19:00, hora canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Un concierto lleno de magia e ilusión en el que las canciones más conocidas de la música de Disney cobrarán vida sobre el escenario. Temas de películas tan queridas como Aladdin, El Rey León o Frozen, entre otras, nos acompañarán en una noche mágica.

Bajo la dirección musical de José Luis López Antón, la dirección escénica de Diego Carvajal y con la participación de nuestro representante en Eurojunior, Carlos Higes acompañado por Blanca Miralles, María Ayo y los solistas del coro Ryan Borges Y Aridane Betancor, haremos un viaje inolvidable por las canciones más queridas de las películas Disney.

En el día más mágico del año, los Reyes Magos han perdido su brújula mágica y, sin ella, no podrán repartir los regalos. Carlos y Blanca aceptan el reto de buscar la brújula para que no se pierda la magia de la Navidad. Han de seguir para ello las pistas que los Magos les han dejado y recorrer un apasionante viaje musical que los llevará a descubrir que la verdadera brújula late en el corazón del público.