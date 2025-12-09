Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 8 de diciembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 8 de diciembre fue la siguiente:

9 - 45 - 46 - 21 - 36 - 28 . Complementario: 47 Reintegro: 5.

Con una recaudación de 1.693.081 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.200.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 4 26.794,12 Tercera (5) 58

923,94

Cuarta (4) 3.020 26,62 Quinta (3) 56.501 4,00 Reintegro 341.004 0,50