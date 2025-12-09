Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 8 de diciembre
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 8 de diciembre fue la siguiente:
9 - 45 - 46 - 21 - 36 - 28 . Complementario: 47 Reintegro: 5.
Con una recaudación de 1.693.081 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.200.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|4
|26.794,12
|Tercera (5)
| 58
| 923,94
|Cuarta (4)
|3.020
|26,62
|Quinta (3)
|56.501
|4,00
|Reintegro
|341.004
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
17 - 34 - 12 - 3 - 40 - 43. Complementario: 8. Reintegro: 5. Joker: 0550482
Con una recaudación de 4.904.177 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 57.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|1
| 93.654,70
|3ª categoría (5)
|90
|1.907,78
|4ª categoría (4)
|4.370
|57,15
|5ª categoría (30)
|80.746
|8,00
|Reintegro
|556.908
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|0550482
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|055048-/ -550482
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|05504-- / --50482
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|0550--- / ---0482
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|055---- / ----482
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|05----- / -----82
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|0------ / ------2
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.