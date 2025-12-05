Tercera gala Jóvenes Talentos de la Orquesta y Coro RTVE

Seis jóvenes músicos tendrán ocasión de tocar junto a los profesionales de la Orquesta y Coro RTVE en la gala que se celebrará en el Teatro Monumental el próximo 12 de diciembre a las 19:30 horas.

Carlos Garcés será el encargado de dirigirlos en un programa que incluye obras de Brahms, Chaikovski, Sejourné y Hummel entre otras.

Los protagonistas de la velada serán el guitarrista Asier Candial Martínez (Aragón), el saxofonista Víctor Amadeu Puigbò Rincón (Cataluña), el trompetista Josep Benlloch Bosch (Comunitat Valenciana), el percusionista Hugo Viceiro Diz (Galicia), el clarinetista Simón Ortega Pérez (Comunidad de Madrid) y la violinista Martina Moliner Alcaine (La Rioja).

Además, esta gala tiene un destacado carácter benéfico ya que los fondos recaudados con la venta de entradas se destinarán a la campaña “Un juguete, una ilusión” que está impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando. Gracias a esta iniciativa, más de 10 millones de niños y niñas de todo el mundo han recibido juguetes.