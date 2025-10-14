Quiniela y Quinigol del domingo 12 de octubre
Los resultados de la Quiniela del domingo 12 de octubre han sido los siguientes:
X - 1 - 1 - X - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2. Pleno al quince: 20.
Con una recaudación de 1.787.461,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 60.344 euros: ha habido 312 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 106,38 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|6
|47.665,64
|13 aciertos
|187
|716,90
|12 aciertos
|2.208
|60,72
|11 aciertos
|15.055
|8,90
|10 aciertos
|66.205
|2,43
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 MIRANDÉS 0 LEGANÉS 0 00
2 ALMERÍA 4 ZARAGOZA 2 M2
3 EIBAR 0 CASTELLÓN 0 00
4 SPORTING DE GIJÓN 2 RACING DE SANTANDER 1 21
5 CÁDIZ 1 HUESCA 0 10
6 ESPAÑA 2 GEORGIA 0 20
La recaudación fue de 78.961 euros. No ha habido boletos acertantes de 6 aciertos, generándose un bote de 45.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|0
|0,00
|4 aciertos
|35
|383,52
|3 aciertos
|542
|11,65
|2 aciertos
|5.562
|2,84
