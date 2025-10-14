Quiniela y Quinigol del domingo 12 de octubre

Los resultados de la Quiniela del domingo 12 de octubre han sido los siguientes:

X - 1 - 1 - X - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2. Pleno al quince: 20.

Con una recaudación de 1.787.461,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 60.344 euros: ha habido 312 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 106,38 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 6 47.665,64 13 aciertos 187 716,90 12 aciertos 2.208 60,72 11 aciertos 15.055 8,90 10 aciertos 66.205 2,43