Quiniela y Quinigol del domingo 12 de octubre

Los resultados de la Quiniela del domingo 12 de octubre han sido los siguientes:

X - 1 - 1 - X - X - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2. Pleno al quince: 20.

Con una recaudación de 1.787.461,50 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 60.344 euros: ha habido 312 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 106,38 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 0 BOTE
14 aciertos 6 47.665,64
13 aciertos 187 716,90
12 aciertos 2.208 60,72
11 aciertos 15.055 8,90
10 aciertos 66.205 2,43

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 MIRANDÉS 0 LEGANÉS 0 00

2 ALMERÍA 4 ZARAGOZA 2 M2

3 EIBAR 0 CASTELLÓN 0 00

4 SPORTING DE GIJÓN 2 RACING DE SANTANDER 1 21

5 CÁDIZ 1 HUESCA 0 10

6 ESPAÑA 2 GEORGIA 0 20

La recaudación fue de 78.961 euros. No ha habido boletos acertantes de 6 aciertos, generándose un bote de 45.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 0 0,00
4 aciertos 35 383,52
3 aciertos 542 11,65
2 aciertos 5.562 2,84

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

