Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 29 de septiembre

Sorteo de la Bonoloto y Primitiva del 29/09/2025
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 29 de septiembre fue la siguiente:

34 - 49 - 6 - 7 - 41 - 19. Complementario: 1 Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.346.682,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0
 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 72.989,92
Tercera (5) 86
 848,72
Cuarta (4) 4.145 26,41
Quinta (3) 81.527 4,00
Reintegro 469.493 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

1 14 34 49 08 25. Complementario: 16. Reintegro: 0. Joker: 5306549

Con una recaudación de 5.921.551 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.000.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 3 35.148,68
3ª categoría (5) 141 1.371,05
4ª categoría (4) 6.371 44,14
5ª categoría (30) 113.408 8,00
Reintegro 515.073 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 5306549 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 530654-/ -306549 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 53065-- / --06549 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 5306--- / ---6549 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 530---- / ----549 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 53----- / -----49 5,00
7ª (primera o última cifra) 5------ / ------9 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

