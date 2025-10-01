Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 29 de septiembre

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 29 de septiembre fue la siguiente:

34 - 49 - 6 - 7 - 41 - 19. Complementario: 1 Reintegro: 4.

Con una recaudación de 2.346.682,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 2 72.989,92 Tercera (5) 86

848,72

Cuarta (4) 4.145 26,41 Quinta (3) 81.527 4,00 Reintegro 469.493 0,50