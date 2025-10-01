Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 29 de septiembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 29 de septiembre fue la siguiente:
34 - 49 - 6 - 7 - 41 - 19. Complementario: 1 Reintegro: 4.
Con una recaudación de 2.346.682,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.300.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|72.989,92
|Tercera (5)
| 86
| 848,72
|Cuarta (4)
|4.145
|26,41
|Quinta (3)
|81.527
|4,00
|Reintegro
|469.493
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
1 14 34 49 08 25. Complementario: 16. Reintegro: 0. Joker: 5306549
Con una recaudación de 5.921.551 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 11.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|0
|BOTE
|1ª categoría (6)
|0
|BOTE
|2º categoría (5+Complemetario)
|3
| 35.148,68
|3ª categoría (5)
|141
|1.371,05
|4ª categoría (4)
|6.371
|44,14
|5ª categoría (30)
|113.408
|8,00
|Reintegro
|515.073
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|5306549
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|530654-/ -306549
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|53065-- / --06549
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|5306--- / ---6549
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|530---- / ----549
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|53----- / -----49
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|5------ / ------9
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.