La serie documental 'La nave Tierra', ya en RTVE Play Archivo

Los 38 capítulos de La nave Tierra se emitieron en TVE entre 1988 y 1989. Es una serie documental dedicada al estudio del mundo natural, simulando que este es una nave con diversos tripulantes. En cada uno de los programas se estudia cómo es el mundo por dentro, los seres que en él habitan y los elementos geográficos que lo componen. Cuenta con diversas secciones a través de las cuales se explicaba el modo de vida y la formación y conservación de los ecosistemas más importantes que conforman el planeta Tierra. Fue presentada por Joaquín Araújo y Pilar Abelló, con guion y dirección también a cargo del primero de ellos.

La nave Tierra se estrenó en TVE el 12 de abril de 1988 con un programa piloto a modo de presentación de la serie. Puedes disfrutarla de la serie cuando quieras en RTVE Play Archivo.