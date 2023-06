RTVE Catalunya estrena 'El ventilador. Una història de rumba'

El documental 'El ventilador. Una història de rumba' és una producció de MediaPlay, en coproducció amb RTVE Catalunya i La Xarxa Audiovisual Local.

RTVE Catalunya estrena aquest diumenge, 25 de juny, a La 1 a les 23:25h 'El ventilador. Una història de rumba'. Un documental que recorre la història de la rumba catalana a través d'entrevistes a alguns dels seus principals protagonistes. El projecte vol recollir l'esperit i l'origen d'aquest gènere musical, així com fer un reconeixement de la seva importància dins del sector.

Per a la realització del documental s'han entrevistat una trentena d'artistes i representants del món de la rumba catalana que han suposat més d'una quarantena d'hores de gravació. Hi expliquen anècdotes artistes com Lolita Flores, Los Manolos i Los Amaya, relats d'històries i vivències d'Amadeu Valentí (fill del Chacho) o de Rosa Pubill (filla de Peret). També hi intervenen grups com Estopa, Macaco, Maruja Limón, Ojos de Brujo, La Troba Kung-Fú o La Pegatina. Per al muntatge del documental s’ha comptat amb les imatges d'Arxiu d'RTVE per il·lustrar alguns dels moments més rellevants de la història d'aquest gènere musical.