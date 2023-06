RTVE Catalunya va preestrenar ahir, als Cinemes Girona, 'El ventilador. Una història de rumba'. A la presentació hi van assistir diferents personalitats vinculades al món de la rumba així com alguns dels protagonistes del documental, a més dels grups de rumba catalana Sabor de Gràcia i Los Manolos que van actuar durant l'acte. El documental s'estrena aquest diumenge 25 de juny a La 1, després de 'La película de la semana'.

L'acte presentat per les periodistes Lorena Amo i Jèssica del Moral va començar amb l'actuació de Sabor de Gràcia tocant 'El ventilador', tema que acompanya la capçalera del documental.

Durant els parlaments, Amadeu Valentí, fill del Chacho i president de la Plataforma Nacional pels Drets dels Gitanos, va explicar com va sorgir la idea de presentar la candidatura de la rumba catalana per ser designada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. "Em van donar un premi pels Drets Humans a Tarragona. Quan baixava de l'escenari vaig pensar i la trajectòria del meu pare, la del meu oncle, la del Pescaílla i la de tots? I se'm va quedar la idea dintre. Vaig parlar amb el Sicus i amb la Rosita, la filla del Peret, i poc a poc aquest somni, aquesta culpabilitat de somiar desperts es va convertir en el que és avui dia la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana".

Sicus Carbonell, membre del grup 'Sabor de Gràcia', va afegir: "Nosaltres amb un any i escaig que té la Plataforma, hem fet els deures". Va detalla que els queda presentar un audiovisual i un dossier que expliqui la història de la rumba catalana, perquè la Generalitat ho porti al Ministeri. "A partir d'aquí, els rumberos i tota la gent de la Plataforma ja hem fet la nostra feina, i té bona pinta", va afegir.

Per la seva banda, Xavi Collado, productor executiu del documental va explicar que una de les parts més complicades ha estat quadrar les agendes de tots els artistes i personalitats que hi apareixen i va agrair el seu esforç. "Hem gravat 40 hores que s'han convertit en 55 minuts de documental".

Neus Sala, directora del projecte, va destacar: "Hem intentat fer un guió que s'assembli a les cançons de la rumba catalana, que hi hagi sentiment, nostàlgia, passió i que tingui molta 'guasa'".

L'acte va concloure amb Los Manolos cantant 'Amigos para siempre'.

El ventilador. Una història de rumba'

El documental de MediaPlay en coproducció amb RTVE Catalunya i la Xarxa Audiovisual Local, recorre la història de la rumba catalana a través d'entrevistes a alguns dels seus principals protagonistes. El projecte vol recollir l'esperit i l'origen d'aquest gènere musical, així com fer un reconeixement de la seva importància dins del sector.

Per a la realització del documental s'han entrevistat una trentena d'artistes i representants del món de la rumba catalana que han suposat més d'una quarantena d'hores de gravació. Hi expliquen anècdotes artistes com Lolita Flores, Los Manolos i Los Amaya, relats d'històries i vivències d'Amadeu Valentí (fill del Chacho) o de Rosa Pubill (filla de Peret). També hi intervenen grups com Estopa, Macaco, Maruja Limón, Ojos de Brujo, La Troba Kung-Fú o La Pegatina. Per al muntatge del documental s’ha comptat amb les imatges d'Arxiu d'RTVE per il·lustrar alguns dels moments més rellevants de la història d'aquest gènere musical.