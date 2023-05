'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores i es reemet els diumenges a les 19.30h al Canal 24horas.

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, rep Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua. El programa també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

Lluís Falgàs entrevista Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Llicenciat en Ciències Ambientals, ha estat vinculat a l'ACA en diverses etapes de la seva trajectòria. Amb ell Falgàs comentarà la crisi hídrica que pateix Catalunya i si les mesures implantades pel Govern de la Generalitat permetran deixar de mirar el cel davant períodes de sequera com l'actual.

Falgàs també preguntarà a Samuel Reyes sobre les necessitats dels sectors més afectats, com el de la pagesia, que veuen perillar les collites davant la inestabilitat. Tot plegat després que el govern espanyol hagi aprovat destinar 30 milions d'euros en ajuts a pagesos i ramaders afectats per la sequera. L'executiu també implementarà un paquet de mesures per fer més suportable la calor, entre les quals destaca la prohibició de treballar a l'aire lliure durant les onades de calor.

D'altra banda, 'Aquí parlem' repassa l'actualitat d'una setmana en què hem estat pendents que es fes efectiva la sentència del Tribunal Suprem per la qual es retira l'escó a Laura Borràs i que el es convoqui un ple extraordinari del Parlament per nomenar un nou president.