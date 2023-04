'Documentos TV' retrata el trabajo humanitario

Algunos hombres y mujeres eligen entregarse en cuerpo y alma a ayudar a los que más lo necesitan. Arriesgan sus vidas y dejan atrás a los que más quieren. Son los protagonistas esta semana de ‘Documentos TV’, que estrena el documental ‘Egoísta’.

Trabajo humanitario: ¿altruismo o egoísmo?

Trabajadores humanitarios que actúan en guerras, emergencias y hambrunas revelan su compromiso y, junto a sus familias, hablan de debilidades, emociones y los miedos sentidos por ambas partes

Los dramas más terribles de la vida indignan y conmueven a muchas personas, pero sólo unos pocos pasan a la acción. Son aquellos que ante el sufrimiento y el dolor ajeno se comprometen y eligen el camino de la ayuda humanitaria: los que se meten en medio de las guerras, de las emergencias causadas por desastres naturales, por las hambrunas o las pandemias. Dicen seguir sus propias convicciones y sentir una fuerza irresistible que no les impide dejar a sus familias atrás. ¿Por qué lo hacen? “Es mi razón de vivir”, confiesa Marjorie, una de estas personas que trabajan para Médicos Sin Fronteras y que hablan en ‘Egoísta’ de su compromiso, sus miedos, emociones, debilidades y alegrías en el desempeño de su labor humanitaria. “Mi compromiso tiene que ver con mi visión de la injusticia”, puntualiza David, otro de los trabajadores humanitarios que ha decidido cambiar la comodidad del primer mundo por llevar su conocimiento y habilidades al tercero, lo cual, como afirma Rafaelle, “es un aspecto muy gratificante”.

Pese a todo, en las zonas más conflictivas y pobres del planeta los riesgos que estos trabajadores humanitarios corren a diario no se circunscriben solo a los posibles ataques, secuestros o emboscadas. El mayor de los miedos es el no estar a altura y el de los propios límites. “Hay que lidiar con el duelo de la omnipotencia”, señala Françoise.

Pero no todas las familias son capaces de comprender ese deseo irrefrenable de sus seres queridos. “Cuando me marché, mi niño tenía un año y cuatro meses”, cuenta Graziella, para quien no resultó sencillo alejarse de su bebé.

‘Egoísta’ es un relato íntimo del compromiso humanitario de estas personas que reparten su vida entre dos mundos absolutamente antagónicos. Retratos de personas, cuyo compromiso con la ayuda humanitaria es tan fuerte que, en algunas ocasiones, el altruismo puede rayar en egoísmo. Egoísmo por no compartir vivencias traumáticas, por marchar y dejar atrás a la familia y “porque este sentimiento es algo más grande que nosotros”, asegura Isabelle, la hermana de una de estas personas comprometidas.