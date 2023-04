ROCKOPERA, este viernes en Las noches del Monumental

Puedes comprar aquí las entradas del concierto

Llega a Las noches del Monumental la segunda edición de ROCKOPERA, un espectáculo impactante de gran fuerza musical y visual que busca sorprender a los amantes de la música heavy y a los de la música clásica y de la ópera. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 en el mes de mayo.



En ROCKOPERA, famosas piezas de compositores clásicos como Mozart, Haendel o Puccini se alternan con temas de pop como El muro, de Pink Floyd o heavy metal como la balada Still Loving You, de los Scorpions o musicales como El fantasma de la ópera.

Las sopranos Eva del Moral y Amanda Puig, los tenores Carlos Fernández y Nacho Bas y la banda Metalópera conforman el elenco artístico de este espectáculo, junto a los instrumentistas María Avramova, violín; J. A. Mártin, guitarra; Eduardo Paniagua, guitarra; Jordi Boltes, bajo; Juanma de las Heras, batería y Javier Blanco, piano.

Se podrán escuchar los siguientes temas: Dies Irae, de W. A. Mozart; Lascia Ch’io Pianga, y Ombra Mai Fu, de G. F. Haendel; Nemo, Sleeping Sun, Over the Hills and Far Away, y Wish I Had an Angel, de Nightwish; Vesti la Giubba, de Leoncavallo; Still loving you, de Scorpions; Tocata y Fuga, de J. S. Bach; The Wall, de Pink Floyd; Ameno, de Era; O Fortuna, de Carl Orff; Phantom of the Opera, de Andrew Lloyd Webber; Palladio, de K. Jenkins; Adagio, de Albinoni y Oh Mio Babbino Caro y Nessun Dorma, de Puccini.