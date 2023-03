'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores i es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí parlem' rep aquesta setmana Gemma Ubasart, consellera de Justícia, Drets i Memòria. El programa dirigit i presentat per Lluís Falgàs també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

La responsable del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya és la convidada aquesta setmana d''Aquí parlem'. Gemma Ubasart és doctora en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora de la Universitat de Girona. Lluís Falgàs li preguntarà sobre l'aplicació de la nova Llei de la memòria democràtica, per la qual es prohibiran monuments franquistes i es preveuen multes per exaltació. També en què consistiran els Dies per la memòria, que pretenen posar en valor els drets de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, entre altres. Falgàs també s'interessarà per la relació entre el govern de la Generalitat i el de l'Estat en temes de justícia i per la situació de les presons catalanes.

Gemma Ubasart és consellera de Justícia, Drets i Memòria

'Aquí parlem' també repassa l'actualitat política i parlamentària de la setmana en què els pressupostos de la Generalitat per al 2023 han quedat definitivament aprovats al Parlament de Catalunya.