Doble concierto con Susana Ruiz Quartet y el grupo Zorongo en Las noches del Monumental

El grupo de la cantante Susana Ruiz presenta el espectáculo ‘Del jazz al soul’, con un repertorio que va desde el jazz más puro y clásico de Gershwin u Horace Silver hasta su fusión con el soul o el blues. Tras este concierto, a las 23:00 aproximadamente, subirá al escenario del Monumental el grupo Zorongo con su espectáculo ‘Sarasate. Capricho flamenco’ es un homenaje a Pablo Sarasate quien se inspiró en algunas melodías y danzas populares comunes con el flamenco.

Susana Ruiz es una cantante jienense afincada en Madrid que lleva la música negra en las venas gracias a su padre. Vocalista camaleónica, de excelente técnica, posee con una voz que emociona vibrando en los diferentes estilos que a lo largo de su extensa carrera ha podido desarrollar: jazz, swing, blues, soul y funk.

El viernes 20 de enero versiona en Las noches del Monumental a las más grandes figuras del jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone o The Crusaders. Viene acompañada de su banda, un cuarteto formado por el pianista Jacob Sureda, el contrabajista José Vera, el batería Mario Carrión y el saxofonista Aarón Pozón.

Susana Ruiz Quartet Interpretará los temas My man, Good morning heartache, My baby just cares, Song just cares, Song for my father, Love you madly, One day I’ll fly away, Feeling goog, Hound dog y All right, ok, you win!

Y este mismo viernes 20 de enero, a continuación de la actuación de Susana Ruiz Quartet sube al escenario del Monumental el grupo Zorongo con ‘Sarasate. Capricho flamenco’, donde explora las difusas fronteras entre la música clásica y la música popular adentrándose en un espacio inédito de creatividad.

El músico navarro Pablo Sarasate se inspiró en la música popular andaluza y pre-flamenca para sus composiciones. Zorongo devuelve a Sarasate a la raíz popular de la que brota su música en un ejercicio refinado de fusión flamenca. El espectáculo incluye danza flamenca y bolera. Participan: Marta Huarte (Voz), la soprano del Coro RTVE Paula Cabodevilla (voz), Ekhi Ocaña (Flauta y piano), Urko Ocaña (Guitarra flamenca y laúd árabe), José Luis Gómez “Koki” (Saxos soprano, alto y tenor), Antonio Garde (Bajo y contrabajo eléctrico), Keko Galindo (Percusión) y Silvia García (Danza flamenca y bolera).

Interpretarán los siguientes temas: “Romanza andaluza”, “Serenata andaluza - Fandangos”, “Fuego fatuo por bulerías”, “Con el violín, Sarasate”, “Airs spagnols – Jácara, jaleos y zorongo”, “Zapateado” y “Jota para Pablo”.