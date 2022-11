Gracias a la amplia estructura territorial de RTVE, que dispone de un Centro en cada una de las comunidades autónomas, es posible acercar al ciudadano las noticias que se producen en su entorno más próximo. Para ello, además de los espacios radiofónicos, TVE produce dos informativos diarios en cada uno de sus Centros Territoriales que se emiten, simultáneamente, vía TDT mediante desconexiones territoriales, uno durante la mañana y otro en el inicio de la tarde.

Y es justamente esta simultaneidad la que complica el hacer un subtitulado de estos informativos por los métodos tradicionales con un presupuesto razonable. Por esta razón, históricamente se estaban subtitulando únicamente los informativos territoriales de Canarias, Cataluña y Madrid ya que, al ser Centros de Producción, existe en ellos un sistema de subtitulado manual o semiautomático utilizado para el resto de programas.

Primeros pasos en la automatización

La idea de automatizar el subtitulado surgió pronto, pero el reto no era baladí ya que existe una normativa estricta (UNE 153010/2012, así como el código de buenas prácticas del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, CESyA) que define de forma amplia y muy concreta multitud de parámetros como: densidad de subtitulado (en porcentaje respecto a todo lo hablado en el programa), retardo máximo entre la palabra y el texto, número máximo de letras por línea y de lineas, tiempo mínimo y máximo de permanencia en pantalla del texto, ubicación del subtítulo en la pantalla, etc. que se han de cumplir para garantizar la comprensión y el seguimiento de lo hablado.

De ahí que no fuera hasta el año 2018, cuando el estado del arte de las tecnologías del habla y de la Inteligencia Artificial aplicada al Procesamiento del Lenguaje Natural, alcanzaron un grado de madurez que nos animara a aventurarnos en el subtitulado automático de programas informativos en directo con cierta garantía de éxito.

Estas características de los programas añaden algunas dificultades a la automatización; tratarse de informativos implica que hay momentos en los que los hablantes no son profesionales y la toma de sonido no se realiza en las mejores condiciones ambientales, posición de micros, etc. y al ser en directo implica que se dispone de un corto espacio de tiempo, apenas unos segundos para la obtención y presentación en pantalla del subtítulo.

Tras algunas pruebas de concepto y periodos de ajuste, se implantó para todos los informativos territoriales producidos en castellano un servicio de subtitulado automático cuyos niveles de calidad eran al menos iguales al resto de sistemas de subtitulado utilizados hasta ese momento. Hoy en día este es un servicio consolidado con unos niveles de calidad por encima incluso de lo esperado.