Las Estaciones, de Haydn, esta semana con la Orquesta y Coro RTVE y Jan Willem de Vriend a la batuta

El séptimo concierto de temporada de la Orquesta y Coro RTVE está formado por una única obra, Las Estaciones, del compositor austriaco Franz Joseph Haydn, con el maestro holandés Jan Willem de Vriend y los cantantes solistas Mari Eriksmoen (soprano), David Fischer (tenor) y Hanno Müller-Brachmann (barítono). Marco Antonio García de Paz es el director del Coro RTVE.

Las Estaciones, de Haydn, son un oratorio “profano”. La idea de tener que escribir un oratorio que no fuera religioso no agradaba demasiado a Haydn. El aristócrata austriaco-holandés Gottfried van Swieten (1733-1803), quien fuera libretista de La Creación, le encargó a Haydn este oratorio proponiéndole como texto The Seasons (Las estaciones) del poeta y dramaturgo escocés James Thompson (1700-1748). Las estaciones, al igual que había ocurrido con La Creación, se concibió para poder ser interpretada tanto en alemán como en inglés. Van Swieten decidió acortar el largo texto de Thompson y añadir pasajes de otros dos poetas: Gottfried August Bürge, para el coro de hilanderas y Christian Felix Weisse, para la canción de Hanne. Van Swieten “retradujo” el texto al inglés, pero no con mucho éxito. Recibió bastantes críticas por su simpleza e ingenuidad, y el público inglés mostró su reticencia al no reconocer la obra del poeta James Thompson en el libreto.

El proceso de composición —dos años en total— de Las estaciones tampoco estuvo exento de dificultades. Haydn sufría ya los achaques de la edad y el libreto de Van Swieten le resultaba extenuante, con muchas descripciones (cantos de ranas, aves, animales…) que debía trasladar a música. La obra se estrenó privadamente en Viena, el 24 de abril de 1801, en el palacio del príncipe Carlos Felipe de Schwarzenberg (1771-1820), y el estreno público fue un mes más tarde, el 29 de mayo, en el Burgtheater de Viena. La opinión de los críticos de la época fue mucho más matizada que la del éxito rotundo del estreno de La Creación, apenas tres años antes.

Jan Willem de Vried

Jan Willem de Vriend, ex director titular de la Residentie Orkest de La Haya (de 2015 a 2019), es ahora director principal invitado de la Orquesta Nacional de Lille y la Orquesta Filarmónica de Stuttgart. También es Artista en Residencia en la Orquesta Sinfónica de Stavanger y participa regularmente como invitado con conjuntos como la Orquesta Real del Concertgebouw, la Orquesta Tonhalle de Zúrich, la Konzerthausorchester de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort, la Orquesta Filarmónica de Bergen y la Filarmónica de Róterdam. Hasta el año pasado también fue principal director invitado de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

De Vriend adquirió reputación internacional por primera vez como director artístico del Combattimento Consort Amsterdam, que fundó en 1982. Especializado en música de los siglos XVII y XVIII, y aplicando prácticas históricamente formadas en instrumentos modernos, el consort dio nueva vida a muchas obras raramente escuchadas. La revista Grammophone elogió sus interpretaciones como "realizadas... con delicadeza técnica y vivo sentimiento". El repertorio fundamental de De Vriend fue y sigue siendo Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms y Johann Strauss.

Mari Eriksmoen

Casi inmediatamente después de terminar sus estudios de canto en Oslo (Academia Noruega de Música), París (Conservatorio Nacional Superior) y luego Copenhague (Real Academia Danesa de Ópera), la joven soprano noruega Mari Eriksmoen se encontró con una oferta de ensueño para cantar Zerbinetta en la producción de Ariadne auf Naxos del Teatro de Viena, que marcó el inicio de una estrecha relación con este importante teatro. Eriksmoen ha regresado con frecuencia a Viena para cantar Olympia (Les contes d'Hoffmann), Euridice (L'Orfeo de Monteverdi), Teti (Le nozze di Teti e di Peleo de Rossini) y Rosina (Il barbiere di Siviglia de Paisiello), y atrajo una amplia atención y recibió elogios universales por sus interpretaciones de Susanna, Zerlina y Fiordiligi en un ciclo de óperas de Mozart Da Ponte junto con el difunto Nikolaus Harnoncourt en representaciones emitidas en toda Europa tanto por radio como por televisión.

Otras apariciones importantes en las últimas temporadas han sido Pamina (Die Zauberflöte) en el Festival de Aix-en-Provence, la Ópera de Noruega y la última temporada en la Opernhaus de Zúrich bajo la dirección musical de Fabio Luisi, Blondchen (Die Entführung aus dem Serail) en la Oper Frankfurt, Festival de Glyndebourne y en los Proms de la BBC de 2015. En un alarde de versatilidad de repertorio Eriksmoen también ha aparecido como Waldvogel en Sigfrido de Wagner como parte de los épicos Ciclos del Anillo de Daniel Barenboim en el Teatro alla Scala. Otros papeles incluyen Fiakermilli (Arabella), Adele (Die Fledermaus), Amore y Euridice (Orfeo), Sandrina (L'infedelta delusa), Soeur Constance (Les Dialogues des Carmélites), y la temporada pasada tuvo un gran éxito como La Fée en la producción de Damiano Michieletto de Cendrillon en la Komische Oper de Berlín bajo la dirección de Henrik Nanasí.

David Fischer

David Fischer forma parte del conjunto de la ‘Deutsche Oper am Rhein’ desde la temporada 2019/20 y debutó como ‘Tamino’ en el ‘Zauberflöte’ de Mozart en 2021. Otros papeles interpretados en esta casa son el de ‘Peppe’ en ‘Pagliacci de Leoncavallo’, ‘Malcolm’ en ‘Macbeth’ de Verdi, ‘Tybalt’ en ‘Roméo et Juliette’ de Gounod, ‘Harlekin’ en ‘Kaiser von Atlantis’ de Ullmann, ‘Alfred’ en ‘Die Fledermaus’ de J. Strauss y ‘Steuermann’ en ‘Der Fliegende Holländer’ de Wagner. David Fischer también debutó como ‘Tamino’ en el Festival de Salzburgo en 2022 y en el Teatro Estatal de Salzburgo en 2021. En enero de 2023, cantará ‘Piquillo’ en la ‘Périchole de Offenbach’ en el ‘Theater an der Wien’.

En el ámbito de los conciertos, David Fischer tiene un programa de Telemann bajo la dirección de Howard Arman en el NFM Wroclaw (Polonia), además de Acis und Galatea (arr. Mendelssohn) de Haendel con Nicholas McGegan en la NDR de Hannover, la Pasión de Mateo de Bach con Jörg Endebrock en St. Michaelis de Hamburgo, el c-Moll-Messe de Mozart bajo la dirección de Philippe Herreweghe en el Festival de Salzburgo, así como la Fedeltá premiata de Haydn en el Brühler Schlosskonzerte y el Tage Alter Musik Herne bajo la dirección de Andreas Spering (con producción de CD).

Hanno Müller-Brachmann

El barítono bajo alemán Hanno Müller-Brachmann trabaja junto con muchas personalidades de músicos influyentes de nuestro tiempo como cantante de canciones, conciertos y ópera. Incluyendo a Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Daniel Barenboim, Andris Nelsons, Iván Fischer, Christian Thielemann, Michael Gielen, Franz Welser-Möst, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, Zubin Mehta, Christoph v. Dohnanyi, Sir John Eliott Gardiner, Peter Eötvös, Marek Janowski, Sir Andrew Davis, Adam Fischer, Donald Runnicles y en el pasado Sir Neville Marriner, Pierre Boulez, Nikolaus Harnoncourt, Claudio Abbado, Kurt Masur o Sir Charles Mackeras.

Sus compromisos lo han llevado a orquestas como las Orquestas Filarmónicas de Berlín y Viena, las Orquestas Sinfónicas de Chicago, Boston y Shanghai, las Orquestas Filarmónicas de Nueva York y Londres, la Orquesta de Cleveland, la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Concertgebow de Amsterdam, la Orquesta Estatal Orquestas de Berlín y Dresden así como a la mayoría de Orquestas de Radio de Europa.

Ganador del Campeonato Nacional de Voces de Berlín en 1992 (junior) y 1994 (concierto) y del Campeonato de Maestros Cantantes de Nuremberg en 1995, así como logros en los Campeonatos internacionales “ARD” en Munich y “Nuevas Voces” en Gütersloh en 1996 marcan el comienzo de su carrera profesional.

Hanno Müller-Brachmann es jurado habitual de concursos internacionales como el “Bach Contest Leipzig” o el “Schubert and the Music of Modern Graz”.