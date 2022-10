Radio Clásica emitirá el concierto, el viernes 28 de octubre, a las 20:00 y Los conciertos de La 2 lo ofrecerá próximamente. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Croo RTVE y Juan Antonio Jiménez el director del Grupo Vocal Antara Korai

El concierto B4 de Temporada de la OCRTVE comienza con los ‘Salmos de Chichester’, composición estrenada en la catedral de esa localidad el 15 de julio de 1965 bajo la dirección de su autor, Leonard Bernstein, quien creía además que esta obra era su obra más accesible “(…) la más tonal que nunca he escrito (…) Creo profundamente en la tonalidad. Estoy convencido de que se pueden escribir sonidos nuevos, melodías y armonías verdaderamente originales apoyados en la tonalidad. Lo que no quiere decir que no crea en la música no tonal”. El programa prosigue con “Carmina Burana” de 1935-36, primera de las cantatas escénicas del tríptico Trionfi, una obra con parámetros musicales que beben en la simplicidad de lo ancestral, con el ritmo como motor y constante generador de toda cultura.

Pinchas Steinberg

Aclamado por la crítica por la profundidad de sus interpretaciones musicales, Pinchas Steinberg es uno de los directores más destacados de la actualidad. Ha sido durante muchos años director habitual de los más prestigiosos teatros de ópera y salas de concierto de Europa y los Estados Unidos.

Nacido en Israel, estudió violín con Joseph Gingold y Jascha Heifetz en los Estados Unidos y composición con Boris Blancher en Berlín. En 1974 hizo su debut como director de orquesta con RIAS Symphonie Orchester de Berlín. Este fue sólo el primero de una larga lista de compromisos con las más prestigiosas orquestas: Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Orchester (Leipzig), Philharmonia Orchestra (Londres), Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Orchestra di Santa Cecilia (Roma), Münchner Philharmoniker, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Orchestre de Paris, NHK Symphony Orchestra (Tokyo), entre muchas otras.

Pinchas Steinberg ha ostentado el cargo de Director Invitado Permanente de la Wiener Staatsoper, Director Titular de la Radio-Symphonieorchester Wien, Director Musical de la Orchestre de la Suisse Romande en Ginebra y Director Titular de la Budapest Philharmonic Orchestra. Sus interpretaciones operísticas le han llevado a dirigir en los teatros de ópera más importantes del mundo: ROH Covent Garden (Londres), Teatro alla Scala (Milán), Opéra Bastille (París), así como las óperas de Munich, Berlín, Roma, Madrid, Viena y San Francisco, entre otras.

Sus grabaciones, que incluyen obras de Wagner, Mozart, Richard Strauss o Massenet, han sido galardonadas con importantes premios como el Grand Prix du Dusque, el Diapason d’Or, el Preis der deutschen Schallplattenkritik y el Caecilia Prize Bruxelles.

Recientes y próximos compromisos incluyen conciertos y producciones de ópera en París, Tokio, Sídney, Madrid, Budapest, Berlín, Barcelona, Múnich, Valencia y Helsinki

Carlos Mena

Nacido en Vitoria-Gasteiz, se forma en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis (SCB) de Basilea (Suiza) bajo la dirección de sus maestros R. Levitt y R. Jacobs. Con una brillante carrera como director además de como contratenor, en esta segunda faceta ha cantado como solista bajo la batuta de maestros como Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark Minkowsky, Rafael Frühbeck de Burgos, Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav Leonhardt, Christoph Coin, Andrea Marcon, etc., en festivales y salas de todo el mundo destacando Musikverein y Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux Arts (Bruselas), Grosses Festspielehaus (Salzburgo), Philarmonie de Berlín, Suntory Hall y City Opera Hall de Tokyo, Fisher Hall de Detroit, Zipper Hall y Schönberg Hall de Los Ángeles, Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de Melbourne, Palacio de Bellas Artes (México) y Teatro Colón (Buenos Aires).

En el ámbito de la ópera, debuta en el Théâtre Royal de la Monnaie con La Rappresentazione de Cavalieri y recibe el elogio de la crítica y público con Radamisto de Haendel en Salzburgo, dirigido por Haselboeck. Canta Speranza de L’Orfeo en la Innsbruck Festwoche y en la Staatsoper de Berlín bajo la dirección de Jacobs/Kosky, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Händel en el Salzburger Pfingstenfestival y Europera 5 de Cage en el Festival de Flandes. En el Barbican Center de Londres protagonizó Ascanio in Alba de Mozart con Europa Galante dirigida por F. Biondi, Oberon de A Midsummer Night’s Dream de B. Britten (Marin/Pizzi), El/La Seminarista de El viaje a Simorgh de Sánchez-Verdú con López Cobos en el Teatro Real (Madrid), Apollo de Death in Venice de Britten (Weigle/Decker) en el Gran Teatre del Liceu.

Carlos Mena ha sido recientemente designado Director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, por un periodo de cuatro años, y ha sido nombrado profesor de canto de la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis.

Sonia de Munck

Aclamada por su refinada musicalidad y la belleza de su timbre, la soprano madrileña Sonia de Munck realiza una brillante carrera, habiendo cantado en los principales escenarios españoles: Teatro Real de Madrid, Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional, Gran Teatre del Liceu, Teatro Campoamor o Teatro Arriaga, entre otros.

Ha colaborado con directores de orquesta como: Jesús López-Cobos, Miguel Roa, Rossen Milanov, Pedro Halffter, etc. y con directores de escena como: Juan Carlos Plaza, Albert Boadella, Lluis Pasqual o Emilio Sagi, entre otros. Sonia de Munck destaca igualmente por su trabajo en el repertorio sinfónico y es una consumada liederista.

Entre sus recientes actuaciones destacan: Bubikopf en Der Kaiser von Atlantis (Viktor Ullmann) y El Teléfono de Menotti en el Teatro Real, Sophie en Werther (Massenet), el estreno mundial de L'enigma di Lea de Benet Casablancas y Ariadne auf Naxos en el Gran Teatre del Liceu o Cricri en El cantor de México (Francis López) y Doña Francisquita de Vives en el Teatro de la Zarzuela, así como su interpretaciones en La Araucana de José Lidón en el Festival Little Opera de Zamora, El gato con botas de Montsalvatge en el Festival Diacronías o Pierrot Lunaire de Schönberg en el Festival de Música de Canarias

Javier Franco

Javier Franco ha cantado en el Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Palau de Les Arts, Ópera de La Coruña, Ópera de Oviedo, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Verdi di Sassari e Salerno, Teatro São Carlos de Lisboa, Ópera de Graz o Bunkamura Orchard Hall de Tokio, colaborando con los maestros Zubin Mehta, Nicola Luisotti, Miguel Ángel Gómez Martínez, Renato Palumbo, Guillermo García Calvo, Donato Renzetti, Jesús López Cobos, Ramón Tebar, Maurizio Benini, entre otros.

Su repertorio operístico incluye obras de Verdi, Donizetti, Puccini, Gounod, Rossini, Wolf-Ferrari, Mozart, Leoncavallo, etc. Del repertorio lírico español ha cantado La del manojo de rosas, La fattucchiera, Los gavilanes, La rosa del azafrán, El caserío, Pan y toros, Katiuska, Marina, entre otros muchos títulos.

Entre sus recientes y próximos compromisos están La traviata en el Teatro Real y en el Teatro Calderón de Valladolid, La Bohème en la Ópera de Oviedo, en el Teatro Real y en Baluarte, Entre Sevilla y Triana y Los gavilanes en el Teatro de la Zarzuela, Lucia de Lammemoor en el Gran Teatro de Córdoba, Il barbiere di Siviglia en el Teatro Cervantes de Málaga o Il segreto di Susanna con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española.