La Orquesta Sinfónica RTVE en la final del XX Concurso Internacional de piano Pal

El maestro Pablo González dirige en la edición número 71 del Festival Internacional de Santander a la Orquesta Sinfónica RTVE el 5 de agosto con el Concierto para violonchelo y orquesta de Dvorak y Asier Polo como solista y los Cuadros para una exposición de Mussorgsky. También dirigirá esta orquesta en las finales del XX Concurso Internacional de piano Paloma O’Shea del 3 y 4 de agosto, que se podrán ver en La 2 y seguir por Radio Clásica

Fundado en 1952 por Ataúlfo Argenta y José Manuel Riancho y convertido en uno de los festivales de referencia en la programación estival de nuestro país, el Festival Internacional de Santander celebra sus 71 años en esta edición. La Orquesta Sinfónica RTVE participa un año más en la final del Concurso Internacional de piano Paloma O’Shea los días 3 y 4 de agosto y en el propio festival con un concierto el 5 de agosto dirigido por el maestro Pablo González.

En la primera parte, disfrutaremos del Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor, Op.104 de Dvorák con Asier Polo en el violoncelo.

En la segunda parte, podrán escuchar la obra para piano ‘Cuadros de una exposición’ de M. Mussorgsky/M. Ravel. Compuesta en 1874 y orquestada por Maurice Ravel en el verano de 1922 para Serge Koussevitsky, quien dirigió el estreno en París en octubre del mismo año.

RTVE difunde, apoya e impulsa del talento joven y la cultura. El Concurso de Piano Paloma O’Shea, considerado uno de los más prestigiosos del mundo en su especialidad, está abierto a jóvenes pianistas de gran talento y tiene como objetivo darles a conocer y ayudarles en sus carreras artísticas.

El ganador de la edición de 2022 del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea, será el solista del concierto de temporada de la OCRTVE A/15 el 16 y 17 de marzo de 2023.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).