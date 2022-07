Yoruba Latin Sinfonic, Concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE con Pepe Rivero

La Orquesta Sinfónica RTVE ofrece un concierto con el pianista y compositor cubano Pepe Rivero en el que se interpretará un variado repertorio que incluye la Suite Yoruba, junto a conocidas obras del repertorio clásico como Las cuatro estaciones, de Vivaldi, la Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt, un movimiento del concierto Emperador de Beethoven, Pepe Rivero como solista, o El vuelo del moscardón, de Rimsy-Korsakov, con el violinista Rubén Reina como solista, todas con arreglos del propio Pepe Rivero. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2.



La Orquesta Sinfónica RTVE bajo la dirección de José Herrador, interpreta el viernes 8 de julio en Pozuelo de Alarcón el concierto con el pianista Pepe Rivero titulado Yoruba Latin Sinfonic. Es un recorrido por temas compuestos por el músico cubano y otras piezas conocidas del repertorio clásico en los que participa como solista, además del pianista Pepe Rivero con su quinteto, el violinista de la Orquesta Sinfónica RTVE Rubén Darío Reina. Forman Pepe Rivero Quintet, Pepe Rivero al piano; Akinsola Elegbede, voz y percusión; Rainier Elizarde ‘ El negrón’, contrabajo; Yuvisney Aguilar, tambores batá y congas; y Shayan Fathi, drum.

Se interpretarán los siguientes temas: Obertura Yoruba Suite, de Pepe Rivero; Eleggua, de Pepe Rivero; Invierno en New York ‘Las cuatro Estaciones’, de Antonio Vivaldi con arreglos de P. Rivero; Verano en Brazil ‘Las Cuatro Estaciones’ de A. Vivaldi/P. Rivero; Yoruba Suite Obatalá & Summer Time, de P. Rivero/G. Gershwin; Un Emperador en Brazil , de L. van Beethoven/P. Rivero, (II Mov. Concierto para piano núm. 5 “Emperador”); Rapsodia húngara núm. 2, de F. Liszt/P. Rivero/Guerrero; Yoruba Suite OSHUN, de P. Rivero; y El vuelo del moscardón, de N. Rimsky-Korsakov/P. Rivero.

José Herrador



José Herrador cursó sus estudios en la Escuela Superior de Música ‘Reina Sofía’ y en la University of Toronto - Faculty of Music. Su evolución artística se desarrolla con una constante actividad concertística tanto como director de orquesta, solista, como en recitales o grupos de cámara. Ha colaborado, entre otras, con la University of Toronto Chamber Orchestra, SMS Chamber Orchestra, Orquesta de Cámara de Badajoz, Orquesta Ciudad d’Elx, Orquesta Sinfónica de Jaén, Orquesta de Córdoba, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Joven de Andalucía (O.J.A.), Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica RTVE… Ha actuado en Estados Unidos (‘Colorado College Summer Music Festival’), Irlanda (‘Summer Music on the Shannon’), Toronto, Roma, Lisboa y en las mejores salas de conciertos y auditorios de toda la geografía española.

Continúa ofreciendo cursos, recitales y conciertos, ampliando y habiendo recibido al mismo tiempo los consejos bajo la orientación de los maestros Juanjo Mena, Enrique García Asensio y Manuel Hernández Silva, perfeccionando su técnica de dirección y desarrollo musical.

En la actualidad dirige la Orquesta Celeste Classic, Orquesta Sinfónica de Chamartín y es Profesor Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE, labor que compagina con la de Jefe de Departamento, Profesor de Violín y Música de Cámara en el Centro Autorizado de Estudios Superiores Musicales ‘Andana’.