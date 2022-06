La Orquesta Sinfónica RTVE clausura el Festival de Úbeda con un concierto de Mozart y Mahler

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE protagonizará el concierto de clausura de la XXXIV edición del Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda. Bajo la batuta del director portugués Nuno Coelho interpretará la Sinfonía número 33 en Si bemol mayor K319 de W. A. Mozart y la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler. RTVE grabará el concierto para emitirlo en Los conciertos de La 2 y Radio Clásica.



El Festival es un proyecto impulsado por la Asociación Cultura de ‘Amigos de la Música’ de Úbeda. El concierto con el que la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la batuta del maestro Nuno Coelho cerrará el Festival de Úbeda comienza con la Sinfonía número 33 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Escrita en 1779 no usa los clarinetes debido a que la orquesta de Salzburgo era más modesta y no disponía de ellos. Se divide en cuatro movimientos: Allegro assai, Andante moderato, Menuetto y Allegro assai. Parece que en su forma original esta sinfonía estaba construida en tres movimientos, siendo el minuetto añadido en Viena tres años mas tarde.

Tras Mozart, llega el turno al compositor posromántico y director de orquesta Gustav Mahler (1860-1911) y su Sinfonía número 1 ‘Titán’. Comenzó a escribirla en 1884 pero no la acabo hasta cuatro años más tarde, en 1888, La estrenó en 1889 dirigida por el propio autor y llevaba el título de poema sinfónico en forma de sinfonía para constatar de que trataba de una sinfonía programática. Se divide en cuatro movimientos: Primavera y sin final, A toda vela, Naufragio (una marcha fúnebre al modo de Callot) y Del infierno al paraíso.