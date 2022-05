Racalmuto recrea jazz de los años 30 en Las noches del Monumental

El sexteto Racalmuto es un proyecto dedicado inicialmente a recrear la música del compositor Raymond Scott y del grupo de John Kirby, a través de temas de ambos músicos y que actualmente cuenta, en casi su totalidad, con un repertorio original. Los sextetos de Kirby y Scott fueron muy populares en su día (mediados de los años 30). RTVE grabará este concierto para emitirlo por La 2.

En sus composiciones originales Racalmuto ha intentado absorber todas estas influencias y recrear una música maravillosa y alegre. El objetivo de Raymond Scott era “escribir música que fuera apreciada por la gente la primera vez que la escuchara” y hoy en día, resulta difícil encontrar sonidos tan complejos y a la vez tan divertidos.

Los seis músicos que forma Racalmuto (Miguel Malla en los saxos, clarinete y voz, Juan Luis Ramírez al clarinete y voz, Pascual Piqueras con la trompeta y voz, Javier López al piano, Pablo Navarro con el contrabajo y Gabriel Marijuan en la batería), tienen una amplia experiencia en el terreno jazzístico, clásico y popular. Han grabado y colaborado con formaciones y artistas tan diversos como Barry Harris, Coque Malla, Perico Sambeat, Los Panchos, Nacho Mastretta, Macy Gray y las Big Bands de David Murray o Jerry González.

Formaron parte de la banda de Mastretta en la Gala de la XVII Edición de los Premios Goya. Son habituales en el Café Central de Madrid y otros clubes de jazz y desde su formación giran habitualmente por nuestro país y diversos países extranjeros.

Este viernes 27 de mayo, Interpretarán los temas: Le flamboyant M. Igor, Civilón en Sierra Morena, Un cascabel para Zapirón, C’est Fini le Petroleum, Los reyes magos de Pituco, Casuario, Wondering Where, Su ridiamo, Crossroads, Peanuts Vendor, Desert Sands, Brass Buttons and Epaulettes, Powerhouse, The Penguin, The girl with the light blue hair, Frasquita Serenade y Yep Ruk Heresay.