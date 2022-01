Rapsodia sobre un Tema de Paganini, de Rachmaninov, con el pianista Behzod Abduraimov y Jaime Martín

La Orquesta Sinfónica RTVE bajo la batuta de Jaime Martín, prosigue el ciclo sinfónico de Brahms con la segunda sinfonía del compositor alemán. El programa incluye la famosa Rapsodia sobre un Tema de Paganini Op. 43 del compositor ruso Serguei Rachmaninov, con el pianista de Uzbekistán Behzod Abduraimov, como invitado. Además, tendremos la ocasión de escuchar a la Orquesta y Coro RTVE interpretar el Salmo 129 de la compositora francesa Lili Boulanger, titulado ‘Me oprimieron bastante desde mi juventud’. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 21 de enero lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

Puedes comprar en este enlace las entradas para el concierto

Enmarcado en los ejes temáticos titulados ‘Sinfonías de Brahms’ y ‘Ecos de la Belle Époque’ de la actual temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, el noveno concierto de la misma, con el maestro Jaime Martín en el podio del Monumental, está formado por obras que muestran la genialidad creativa de Brahms y Rachmaninov y de una de las mejores compositoras del siglo XX, Lili Boulanger.

La primera obra del concierto, interpretada por la Orquesta y el Coro RTVE es el Salmo 129 de la gran compositora francesa Lili Boulanger. Compuesto en 1916 en Roma, es una obra exquisita, de gran fuerza expresiva e inspiración melódica que demuestra la calidad de esta compositora, fallecida a los 23 años de edad.

A continuación, sube al escenario del Monumental el pianista Behzod Abduraimov para interpretar junto a la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Jaime Martín, las 24 variaciones que forman la famosa Rapsodia sobre un Tema de Paganini, Op. 43, de Serguei Rachamaninov. Escritas en 1934, se estrenó en Baltimore, interpretada por la Orquesta de Filadelfia y Leopoldo Stokowski, con el propio Rachmaninov al piano, convirtiéndose inmediatamente en un enorme éxito. A partir de los 24 caprichos para violín de Paganini, el compositor ruso escribe una obra maestra que exige gran virtuosismo al solista, a la vez que nos sorprende con momentos de arrebatadora belleza como la conocida variación XVIII.

La tercera obra del programa A/9 de la temporada es la Sinfonía nº 2 en Re mayor Op. 73, de Johannes Brahms. Estrenada en Viena en 1877, con éxito de público y crítica, ha sido calificada como nos recuerda la autora de las notas al programa Inés Mogollón, como ‘la Pastoral’ de Brahms, al parecer evocar la belleza de los Alpes austriacos. Utilizando la forma clásica de la sinfonía en cuatro movimientos, la segunda sinfonía es una de las más populares del compositor, que tras su escucha transmite alegría y optimismo pese a su arranque inicial con los tonos lúgubres de los trombones en el primer movimiento. La sinfonía consta de cuatro movimientos: Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso y Allegro con Spirito.

Jaime Martín



En 2022, el director español Jaime Martín asumirá la posición de Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Melbourne. Desde 2019 el maestro es director musical de Los Angeles Chamber Orchestra, un cargo que ha renovado hasta el año 2027, y director titular de la RTE National Symphony Orchestra de Irlanda. Es director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Gävle desde 2013 y ha sido designado principal director invitado de la Orquesta y Coro Nacionales de España para la temporada 22/23.

Después de trabajar durante muchos años como respetado flautista, desde 2013 Jaime Martín se dedica a tiempo completo a la dirección y rápidamente fue requerido para dirigir al más alto nivel. Sus compromisos más recientes incluyen colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Sydney, la Sinfónica de Melbourne, la Orquesta Sinfónica de Amberes, las Filarmónicas de Dresde y de los Países Bajos, la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Sinfónica de Colorado, la Orquesta Gulbenkian y un tour por nueve ciudades europeas con la London Philharmonic.

Martín también ha realizado una serie de aclamadas grabaciones para Ondine Records con la Orquesta Sinfónica de Gävle y varios discos para Tritó Edicions. También ha llevado a cabo múltiples estrenos mundiales y regionales de obras de compositores como Ellen Reid, Andrew Norman, Missy Mazoli, Derrick Spiva, Albert Schnelzer y Juan Pablo Contreras.

Ha sido flautista principal de la Royal Philharmonic Orchestra, la Chamber Orchestra of Europe, la English National Opera, la Academy of St Martin the Fields y la London Philharmonic. Jaime Martín es miembro del Royal College of Music de Londres, donde fue profesor de flauta.