La Sinfonía nº 1 de Brahms con Pablo González abre el ciclo de la Orquesta y Coro RTVE dedicado al compositor alemán

La Orquesta Sinfónica RTVE comienza en 2022 su ciclo dedicado a las sinfonías de Brahms con la sinfonía nº1 en Do menor, Op. 68 del gran compositor alemán. El programa incluye también, bajo la batuta del maestro asturiano Pablo González, la obra ‘Transfiguración’, un doble concierto para violonchelo, acordeón y orquesta de cuerda que cuenta como solistas con Asier Polo (violonchelo) e Iñaki Alberdi (acordeón). El concierto del viernes 14 de enero lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo en Los conciertos de La 2 próximamente.

Enmarcado en el eje temático titulado ‘Sinfonías de Brahms’ de la actual temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, el concierto B/8 de esta semana está formado por dos obras significativas de sus dos autores, Jesús Torres y Brahms.

La primera obra es Transfiguración, doble concierto para violonchelo, acordeón y orquesta de cuerda, del compositor zaragozano Jesús Torres (n.1965), Premio Nacional de Música en 2012. Se trata de una obra inspirada en la música y la poesía de la compositora medieval Hildegard von Bingen, estrenada en 2019 en Pamplona y dedicada a los dos solistas del concierto, el acordeonista Iñaki Alberdi y el violonchelista Asier Polo. Estructurada en cinco movimientos sin solución de continuidad, contiene momentos de lucimiento sobre todo para el violonchelo.

La segunda obra es la Sinfonía número 1, en Do menor, Op. 68 del compositor alemán Johannes Brahms (1833-1897). Considerado el heredero de la tradición sinfónica de Beethoven, Brahms tardó 14 años en terminar esta obra al desear que su obra estuviera al nivel o que siguiera una digna evolución de las del genio de Bonn. Su estreno en 1876 causó una expectación puesto que no se había escuchado nada parecido desde la novena de Beethoven. El gran director de la época Hans von Bülow la bautizó como la Décima Sinfonía. Se divide en cuatro movimientos que vienen indicados como: Un poco sostenuto- Allegro, Andante sostenuto, Un poco allegretto e grazioso y Adagio -Più andante-Allegro non troppo-Più allegro.

Todo el primer movimiento es sumamente dramático, y el movimiento sinfónico más grande que había concebido Brahms. Los dos movimientos centrales contienen un gran lirismo y expresividad exaltada y el Allegretto es la versión personalizada de Brahms de un Scherzo de Beethoven. El cuarto movimiento incluye un tema que nos recuerda la Oda a la Alegría de la novena de Beethoven.

Iñaki Alberdi Ha colaborado estrechamente con compositores actuales y estrenado obras de Sofia Gubaidulina, Karlheinz Stockhausen, Luis de Pablo, Joan Guinjoan, Gabriel Erkoreka, Ramon Lazkano, Jesús Torres, Alberto Posadas y José María Sánchez-Verdú.

Alberdi ha actuado en salas de conciertos y festivales como el Teatro La Fenice (Venecia), Musikverein (Viena), Sala Arsenal (Metz), Auditorio Nacional (Madrid), Quincena Musical de San Sebastián, Duke Hall (Londres), Hermitage (San Petersburgo), Ostertoene Festival (Hamburgo), Teatro de la Opera del Cairo, Festival de Otoño de Varsovia, Filarmónica de San Petersburgo, Staattsoper Stuttgar, Festival de Música y Danza de Granada, Bienale de Venecia - Teatro Goldoni, L’Auditori de Barcelona, Mostly Modern Series of Dublin, Teatro Colón de Buenos Aires o Teatro Solís de Montevideo. Como solista, Iñaki Alberdi es invitado habitual de orquestas como la Royal Liverpool Philharmonic, Tampere Chamber Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica RTVE, Filarmonía de Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de Cámara Nacional de Andorra, Orquesta Sinfónica de Magnitogorsk, Orquesta Filarmónica de Málaga, Filarmónica de Montevideo, Orquesta Sinfónica de Euskadi y Orquesta del Ministerio de Cultura Ruso, entre otras. Ha trabajado con directores como Juanjo Mena, Josep Pons, Pablo González, Cristóbal Halffter, Vasily Petrenko, Adrian Leaper, Pedro Halffter, Alexei Artemiev, Yoav Talmi, Melanie Thiebaut, Nacho de Paz o José Ramón Encinar.

Formado en los principales centros europeos obtiene el primer premio en la Coupe Mondiale (Colmar 1994), el Concurso Permanente de Juventudes Musicales (Valladolid 1996) y se convierte en el único acordeonista occidental en haber logrado el primer premio del Certamen Internacional de Acordeonistas y Bayanistas (Moscú 1995). En la actualidad es profesor del Centro Superior de Música del País Vasco - Musikene desde 2002.



Asier Polo Considerado por la crítica especializada como uno de los violonchelistas más desta-cados de su generación, Asier Polo ha colaborado como solista con algunas de las orquestas más importantes del panorama internacional: Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionalle della RAI, Dresdner Philharmonie, Orchestre de Paris, BBC Philharmonic, Bergen Filharmoniske Orkester, Israel Philharmonic Orchestra, Berliner Symphoniker, Orquesta Nacional de México, Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Louisiana Philharmonic, Malaysian Philharmonic Orchestra, Orquesta Nacional de España o la Basel Symphony Orchestra, acompañado bajo la dirección de importantes batutas, como John Axelrod, Pinchas Steinberg, Christian Badea, Rafael Frühbeck de Burgos, Claus Peter Flor, Carlos Miguel Prieto, Günther Herbig, Juanjo Mena, Antoni Wit o Anne Manson.

Ha sido invitado a importantes eventos musicales, como los festivales de Schleswig-Holstein, Nantes, Ohrid, Biennale di Venezia, Roma, Lisboa, Gstaad Menuhin Festival, Morelia, Granada o Quincena Musical de San Sebastián.

Cabe destacar su compromiso con la música actual, especialmente con la de su país. Impulsor de nuevas obras, compositores como Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Luis de Pablo, Jesús Villa-Rojo, Fernando Velázquez y Antón García Abril le han dedicado sus conciertos para violonchelo. Ha sabido compaginar la nueva música con el gran repertorio de la literatura clásica, abarcando desde las Suites de Bach hasta la música contemporánea (Henri Dutilleux, Cristóbal Halffter, Sofia Gubaidulina) pasando por los grandes conciertos clásicos y románticos.

Su trayectoria se ha visto reconocida con numerosos premios, entre los que cabe destacar el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España (2002), el Premio Fundación CEOE a la interpretación Musical (2004) y el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura y Deportes de España (2019).

Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) cedido por la Fundación Banco Santander.