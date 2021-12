Cada día que pasa estamos un poco más cerca de ese 22 de diciembre tan esperado. El sorteo de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y en el ambiente ya se respira esa necesidad de celebración. Miles de jugadores esperan con ganas descubrir si el décimo que tienen en sus manos es el premiado. Pero para que ese evento extraordinario se desarrolle correctamente, hay un gran trabajo detrás por parte de un equipo profesional y experto. Entre sus integrantes está Sandra Daviú, que será una vez más la encargada de retransmitir el sorteo en RTVE. Desde el estudio móvil de 'La gran consulta' en Logroño, la presentadora ha desvelado cómo es preparar un acontecimiento que va a hacer feliz a tantas personas.

De Logroño se lleva un décimo

La voz del sorteo con mayor audiencia desvela que ella es de aquella personas que, quizá, durante el año no compra mucha lotería, pero su décimo de navidad no le puede faltar. Es más, es de esas que aprovechan su visita a un pueblecito o a una ciudad para comprar el boleto en el bar del lugar, “de Logroño me voy a llevar uno”, afirma sin dudar. Otras rutas que pueden hacerse para obtener un décimo de un lugar especial es visitando las ciudades de provincia donde aún no ha tocado nunca el Gordo, o viajando hasta el Valle del Baztán, el escenario del anuncio lotero de este año.